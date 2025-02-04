Копейский горсуд Челябинской области вынес приговор рецидивисту, который в декабре 2023 года разбойно ограбил две квартиры, убил и изнасиловал женщину. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, добытые следователями доказательства убедили суд в виновности мужчины. Он получил 14 лет и восемь месяцев колонии.
«Он признал виновным по п. „в “ ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж с незаконным проникновением в жилище), ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой с применением предметов, используемых в качестве оружия), ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), п. „в, г“ ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину из одежды). Суд назначил виновному наказание в виде 14 лет и восьми месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с дополнительным наказанием в виде полутора лет ограничения свободы», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
Также он должен выплатить сыну убитой женщины 800 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Материальный ущерб был оценен в 250 тысяч рублей.
Рецидивист орудовал в Копейском городском округе. В начале декабря 2023 года он, будучи пьяным, в подъезде дома № 6 по улице Театральной напал на женщину и ограбил ее. После проник в одну из квартир дома № 5 по переулку Хрустальный, где открыто похитил предметы одежды на глазах у хозяйки. После возращения на улицу Театральную он напал на другую женщину, ударил ее по голове и надругался над ней. Уже на улице он столкнулся с последней жертвой: он забил ее руками и ногами. От полученных травм она скончалась. Жертвой маньяка могла стать еще одна из местных женщин. Но ей повезло скрыться от него.
После обнаружения тела убитой женщины правоохранители оперативно вышли на след преступника. Менее, чем за сутки, они установили его личность и по деталям восстановили всю цепочку тех событий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!