Стала известна одна из официальных версий мотива для убийства Саркисяна

Мотивом к убийству Саркисяна могла послужить личная месть
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Саркисяна могли убить из личной мести
Саркисяна могли убить из личной мести Фото:
новость из сюжета
В Московском ЖК «Алые паруса» прогремел взрыв

Мотивом для убийства основателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна могла стать личная месть. Помимо нее рассматриваются еще несколько версий, сообщили в правоохранительных органах.

«Несколько версий, включая личную месть, рассматриваются в качестве мотива убийства главы федерации бокса ДНР Саркисяна», — передали в ТАСС данные правоохранителей. Саркисян погиб 3 февраля при взрыве в элитном московском ЖК «Алые паруса», который был совершен, вероятно, убийцей-смертником. Сообщалось, что к убийству может быть причастен Киев или конкурент Саркисяна на табачном рынке.

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Мотивом для убийства основателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна могла стать личная месть. Помимо нее рассматриваются еще несколько версий, сообщили в правоохранительных органах. «Несколько версий, включая личную месть, рассматриваются в качестве мотива убийства главы федерации бокса ДНР Саркисяна», — передали в ТАСС данные правоохранителей. Саркисян погиб 3 февраля при взрыве в элитном московском ЖК «Алые паруса», который был совершен, вероятно, убийцей-смертником. Сообщалось, что к убийству может быть причастен Киев или конкурент Саркисяна на табачном рынке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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