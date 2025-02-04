Стала известна одна из официальных версий мотива для убийства Саркисяна

Мотивом для убийства основателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна могла стать личная месть. Помимо нее рассматриваются еще несколько версий, сообщили в правоохранительных органах.
«Несколько версий, включая личную месть, рассматриваются в качестве мотива убийства главы федерации бокса ДНР Саркисяна», — передали в ТАСС данные правоохранителей. Саркисян погиб 3 февраля при взрыве в элитном московском ЖК «Алые паруса», который был совершен, вероятно, убийцей-смертником. Сообщалось, что к убийству может быть причастен Киев или конкурент Саркисяна на табачном рынке.
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