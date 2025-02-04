Зампред Совбеза РФ и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев поддержал кандидатуру губернатора Запорожской области Евгения Балицкого на пост секретаря регионального отделения «ЕР». Об этом сообщили в официальном telegram-канале партии. Ранее URA.RU сообщало, что Балицкий займет эту должность и будет возглавлять правительство региона.
«Уверен, что с учетом вашего опыта государственной работы, в том числе последнего, который в настоящий момент продолжается по руководству областью, вы сможете с той же степенью отдачи трудиться и на посту секретаря регионального отделения Единой России», — приводятся слова Медведева в официальном telegram-канале партии. Зампред Совбеза РФ отметил, что все ресурсы партии должны быть использованы для жителей Запорожской области.
Ранее URA.RU сообщало, что Балицкий практически добился смещения действующего секретаря реготделения «ЕР» Галины Дальниченко. Отмечалось, что Балицкий вскоре сам будет занимать данную должность, при этом возглавляя правительство региона.
Балицкий, вероятно, тяготится излишней, по его мнению, «опекой» федерального центра и назначенцами Москвы, заявлял инсайдер URA.RU. Поэтому Данильченко не единственная, кто покидает свой пост, уступая его губернатору. Балицкий также заменит и бывшего челябинского вице-губернатора Ирину Гехт на посту главы правительства Запорожской области. Таким образом, Балицкий сконцентрирует в своих руках сразу три высоких должности в регионе.
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