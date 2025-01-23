Челябинский экс-замгубернатора Гехт станет заместителем полпреда в СЗФО

23 января 2025 в 11:55 Размер текста - 17 +

Работа в Запорожье стала для Ирины Гехт карьерной ступенькой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывший челябинский вице-губернатор Ирина Гехт после ухода с должности председателя правительства Запорожской области станет заместителем полпреда в Северо-Западном федеральном округе. Об этом сообщил источник URA.RU. «После ухода с поста главы правительства Запорожья она находится в отпуске. Одновременно идет процедура оформления документов на новую должность в полпредстве СЗФО», — пояснил инсайдер. По его словам, причиной отставки Гехт стал скрытый конфликт с губернатором Запорожья. «Евгений Балицкий в принципе обладает тяжелым характером, и, по ощущениям, тяготится излишней, по его мнению, „опекой“ федерального центра и назначенцами Москвы. Гехт не единственная жертва этой тенденции. Так, Балицкий практически добился смещения секретаря Запорожского реготделения ЕР Галины Данильченко и скоро сам займет эту должность, а также возглавит правительство региона», — рассказал инсайдер. В беседе с корреспондентом URA.RU Гехт подтвердила лишь факт своего отпуска. По ее словам, с губернатором они «расставались тепло и трогательно». Гехт работала в структурах правительства Челябинской области с апреля 2010 года. Ее карьера в исполнительной власти региона началась с поста первого замминистра социальных отношений. В 2012 году была назначена вице-губернатором по соцвопросам. С сентября 2014 года по июль 2019 году представляла Челябинскую область в Совете Федерации. Затем была назначена первым вице-губернатором региона. 7 мая 2024 года ушла в отставку и возглавила правительство Запорожской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший челябинский вице-губернатор Ирина Гехт после ухода с должности председателя правительства Запорожской области станет заместителем полпреда в Северо-Западном федеральном округе. Об этом сообщил источник URA.RU. «После ухода с поста главы правительства Запорожья она находится в отпуске. Одновременно идет процедура оформления документов на новую должность в полпредстве СЗФО», — пояснил инсайдер. По его словам, причиной отставки Гехт стал скрытый конфликт с губернатором Запорожья. «Евгений Балицкий в принципе обладает тяжелым характером, и, по ощущениям, тяготится излишней, по его мнению, „опекой“ федерального центра и назначенцами Москвы. Гехт не единственная жертва этой тенденции. Так, Балицкий практически добился смещения секретаря Запорожского реготделения ЕР Галины Данильченко и скоро сам займет эту должность, а также возглавит правительство региона», — рассказал инсайдер. В беседе с корреспондентом URA.RU Гехт подтвердила лишь факт своего отпуска. По ее словам, с губернатором они «расставались тепло и трогательно». Гехт работала в структурах правительства Челябинской области с апреля 2010 года. Ее карьера в исполнительной власти региона началась с поста первого замминистра социальных отношений. В 2012 году была назначена вице-губернатором по соцвопросам. С сентября 2014 года по июль 2019 году представляла Челябинскую область в Совете Федерации. Затем была назначена первым вице-губернатором региона. 7 мая 2024 года ушла в отставку и возглавила правительство Запорожской области.