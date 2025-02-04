Сирота требует 10 млн с хулиганов, избивших его из-за волос в Каменске-Уральском

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Город. Курган, снег, подростки, парк, парни, офники
ЧП произошло в феврале 2024-го (архивное фото) Фото:
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В Каменске-Уральском семеро парней избили сироту из-за прически

В Каменске-Уральском (Свердловская область) подросток-сирота в качестве возмещения морального ущерба просит десять миллионов рублей с троих парней, которые зимой прошлого года избили его на улице из-за длинных волос. Об этом URA.RU рассказал адвокат потерпевшего Сергей Барсуков.

«Мы подали иск на компенсацию морального вреда. Требуем с подсудимых десять млн рублей. Иск предъявлен к их законным представителям», — сообщил юрист.

Также он рассказал, как прошло предварительное заседание в Красногорском райсуде. «Перед началом процесса возникла конфликтная ситуация, которую развел представитель прокуратуры Елена Иванова. Дело в том, что в зале было всего два стола. За одним сидели три адвоката [подсудимых], а за вторым сидел представитель потерпевшей стороны. И вот прокурор, когда зашла в зал, то в приказном тоне попросила освободить, как она сказала, ее место. Возникла перепалка, в которую вмешалась судья. Она попросила дать ей спокойно начать процесс. Иванова утихомирилась», — вспоминает Барсуков.

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Затем, по его словам, был допрос потерпевшего и его представителя. Следующий суд состоится в марте, на нем будут допрошены подсудимые. «Надеюсь, что этот суд станет уроком вот для таких подростков, которые бьют людей. До процесса никто из троих подсудимых не пошел на примирение и не извинился перед пострадавшим. А он тогда пролежал в двух больницах и перенес операцию. Родители обвиняемых считают, что их дети не виноваты. Как не виноваты, когда толпой избивали лежачего? Уверен, суд даст оценку их действиям и вынесет справедливый приговор. Но мы требуем самого строгого наказания», — заключил Барсуков.

Хулиганы напали на сироту в феврале 2024-го. Кроме того, один из агрессоров угрожал ему пневматическим пистолетом. Жертву повалили на землю и запинали. После этого дебоширы вымогали деньги у его друга. Силовики вменили подсудимым две статьи УК РФ — «Хулиганство» и «Вымогательство». Все, что известно об истории, — в сюжете URA.RU.

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) подросток-сирота в качестве возмещения морального ущерба просит десять миллионов рублей с троих парней, которые зимой прошлого года избили его на улице из-за длинных волос. Об этом URA.RU рассказал адвокат потерпевшего Сергей Барсуков. «Мы подали иск на компенсацию морального вреда. Требуем с подсудимых десять млн рублей. Иск предъявлен к их законным представителям», — сообщил юрист. Также он рассказал, как прошло предварительное заседание в Красногорском райсуде. «Перед началом процесса возникла конфликтная ситуация, которую развел представитель прокуратуры Елена Иванова. Дело в том, что в зале было всего два стола. За одним сидели три адвоката [подсудимых], а за вторым сидел представитель потерпевшей стороны. И вот прокурор, когда зашла в зал, то в приказном тоне попросила освободить, как она сказала, ее место. Возникла перепалка, в которую вмешалась судья. Она попросила дать ей спокойно начать процесс. Иванова утихомирилась», — вспоминает Барсуков. Затем, по его словам, был допрос потерпевшего и его представителя. Следующий суд состоится в марте, на нем будут допрошены подсудимые. «Надеюсь, что этот суд станет уроком вот для таких подростков, которые бьют людей. До процесса никто из троих подсудимых не пошел на примирение и не извинился перед пострадавшим. А он тогда пролежал в двух больницах и перенес операцию. Родители обвиняемых считают, что их дети не виноваты. Как не виноваты, когда толпой избивали лежачего? Уверен, суд даст оценку их действиям и вынесет справедливый приговор. Но мы требуем самого строгого наказания», — заключил Барсуков. Хулиганы напали на сироту в феврале 2024-го. Кроме того, один из агрессоров угрожал ему пневматическим пистолетом. Жертву повалили на землю и запинали. После этого дебоширы вымогали деньги у его друга. Силовики вменили подсудимым две статьи УК РФ — «Хулиганство» и «Вымогательство». Все, что известно об истории, — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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