Подростки, избившие сироту в Каменске-Уральском, через день напали на его друга

Личности нападавших уже установлены (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета В Каменске-Уральском семеро парней избили сироту из-за прически

В Каменске-Уральском (Свердловская область) семеро парней, которые избили 15-летнего мальчика-сироту Виталия (имя изменено) из-за длинных волос, через день якобы напали на его друга. Об этом URA.RU сообщил юрист Сергей Барсуков, который представляет интересы пострадавшего.

«Это произошло после того, как они напали на Виталия. Через день или два, точно не помню. Его друг не стал обращаться в полицию, потому что испугался. Я передал информацию в Следственный комитет», — поделился Барсуков. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу регионального СУ СК, ответ ожидается.

По словам юристам, на второго юношу напали просто так. Ему сломали нос.

Полицейские установили личности всех семерых подростков, пишет telegram-канал Ural Mash. Во время опроса они якобы пояснили, что избили Виталия, потому что он состоит в ЧВК «Редан». Барсуков опроверг это. «Мне он ответил, что даже не знает, что это такое. У него на уме только учеба и дом. Даже если бы он состоял в этом движении, то кто давал право нападать?» — задается вопросом юрист.

Семеро подростков накинулись на Виталия еще в феврале, но известно об этом стало только в апреле. Им не понравились его волосы до плеч (по словам Барсукова, юноша мечтал отрастить длинные волосы). Кроме этого, зачинщик драки угрожал жертве предметом, похожим на пистолет.

Сирота получил серьезные травмы, в том числе перелом костей носа. Ему была сделана операция. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 «Хулиганство», где предусмотрено максимальное наказание до семи лет лишения свободы.