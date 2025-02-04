Участник СВО заменит главу департамента Минпросвещения после скандала

Участник СВО Борис Дудко может стать главой департамента госполитики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения. Как сообщает источник, знакомый с ситуацией, назначение Дудко на эту должность активно обсуждается.
«Участник спецоперации Борис Дудко может занять должность директора департамента госполитики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения», — пишут «Ведомости» со ссылкой на источник. Кандидатура Дудко рассматривается в контексте его значительного вклада в спецоперации.
Борис Дудко занимает должность майора гвардии ВС РФ. Он представлен к званию Героя России. Дудко имеет опыт командования в 124-м отдельном танковом батальоне 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии и активно участвует в кадровой программе «Время героев».
Ранее руководитель одного из департаментов Минпросвещения Наталья Агре объявила о своем уходе с занимаемой должности. Она уточнила, что решение об уходе было принято еще в декабре 2024 года. Агре выступала с инициативой возвращения школьных дискотек в образовательные учреждения, аргументируя это возможным положительным влиянием на демографическую ситуацию в стране.
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