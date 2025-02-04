Бастрыкин потребовал уголовного дела после поножовщины в гимназии Екатеринбурга

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело из-за поножовщины в 205-й гимназии Екатеринбурга между семиклассниками. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении подростка в Свердловской области. ... Следственными органами ... проводится процессуальная проверка (ст. 111 УК РФ) [Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью]», — говорится в сообщении.
Поручение отдано и.о . руководителя свердловского отдела СК Константину Мирошниченко. Он должен будет возбудить дело и отчитаться о ходе проверки.
Потасовка произошла днем 4 февраля после третьего урока. Раненого школьника осмотрели медики и отпустили домой. Ему назначили постельный режим, говорил его друг. Второго опросили полицейские. После ЧП мэр Алексей Орлов потребовал проверить все ЧОП, которые работают в образовательных учреждениях. Все, что известно о драке, — в сюжете URA.RU.
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