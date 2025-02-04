04 февраля 2025

Бастрыкин потребовал уголовного дела после поножовщины в гимназии Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Александр Бастрыкин потребовал от свердловского СК возбудить дело
Александр Бастрыкин потребовал от свердловского СК возбудить дело Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге в гимназии произошла поножовщина

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело из-за поножовщины в 205-й гимназии Екатеринбурга между семиклассниками. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении подростка в Свердловской области. ... Следственными органами ... проводится процессуальная проверка (ст. 111 УК РФ) [Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью]», — говорится в сообщении.

Поручение отдано и.о . руководителя свердловского отдела СК Константину Мирошниченко. Он должен будет возбудить дело и отчитаться о ходе проверки.

Потасовка произошла днем 4 февраля после третьего урока. Раненого школьника осмотрели медики и отпустили домой. Ему назначили постельный режим, говорил его друг. Второго опросили полицейские. После ЧП мэр Алексей Орлов потребовал проверить все ЧОП, которые работают в образовательных учреждениях. Все, что известно о драке, — в сюжете URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело из-за поножовщины в 205-й гимназии Екатеринбурга между семиклассниками. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении подростка в Свердловской области. ... Следственными органами ... проводится процессуальная проверка (ст. 111 УК РФ) [Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью]», — говорится в сообщении. Поручение отдано и.о . руководителя свердловского отдела СК Константину Мирошниченко. Он должен будет возбудить дело и отчитаться о ходе проверки. Потасовка произошла днем 4 февраля после третьего урока. Раненого школьника осмотрели медики и отпустили домой. Ему назначили постельный режим, говорил его друг. Второго опросили полицейские. После ЧП мэр Алексей Орлов потребовал проверить все ЧОП, которые работают в образовательных учреждениях. Все, что известно о драке, — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...