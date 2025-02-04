Зеленский: ВСУ потеряли 45 тысяч бойцов с начала СВО

С начала военных действий ВСУ потеряли 45,1 тыс. бойцов убитыми. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Относительно наших потерь: точные цифры очень важны для нас. 45,1 тысяч человек погибли, и около 390 тысяч случаев ранений», — сказал Зеленский в беседе с журналистом Пирсом Морганом.
По сообщению Минобороны РФ, украинская армия теряет примерно 50 тысяч солдат ежемесячно. В январе 2025 года ВС РФ ликвидировали около 37 тысяч бойцов ВСУ и иностранных наемников в ходе боевых действий неподалеку от ЛНР, сообщал военный эксперт Андрей Марочко.
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