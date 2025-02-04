04 февраля 2025

Зеленский: ВСУ потеряли 45 тысяч бойцов с начала СВО

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Зеленский заявил о 390 тысячах раненых
Зеленский заявил о 390 тысячах раненых Фото:

С начала военных действий ВСУ потеряли 45,1 тыс. бойцов убитыми. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Относительно наших потерь: точные цифры очень важны для нас. 45,1 тысяч человек погибли, и около 390 тысяч случаев ранений», — сказал Зеленский в беседе с журналистом Пирсом Морганом.

По сообщению Минобороны РФ, украинская армия теряет примерно 50 тысяч солдат ежемесячно. В январе 2025 года ВС РФ ликвидировали около 37 тысяч бойцов ВСУ и иностранных наемников в ходе боевых действий неподалеку от ЛНР, сообщал военный эксперт Андрей Марочко.

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С начала военных действий ВСУ потеряли 45,1 тыс. бойцов убитыми. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Относительно наших потерь: точные цифры очень важны для нас. 45,1 тысяч человек погибли, и около 390 тысяч случаев ранений», — сказал Зеленский в беседе с журналистом Пирсом Морганом. По сообщению Минобороны РФ, украинская армия теряет примерно 50 тысяч солдат ежемесячно. В январе 2025 года ВС РФ ликвидировали около 37 тысяч бойцов ВСУ и иностранных наемников в ходе боевых действий неподалеку от ЛНР, сообщал военный эксперт Андрей Марочко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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