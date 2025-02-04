Власти Ревды отказали коммунистам в возвращении памятника Ленину в центр города

Администрация Ревды (Свердловская область) отказалась от предложения КПРФ профинансировать работы по реконструкции центральной площади Победы и установке там памятника Ленину. Споры из-за того, где должен находиться монумент, не утихают с прошлого года. О переговорах с мэром Татьяной Клепиковой, зашедших в тупик, рассказал лидер свердловских коммунистов Александр Ивачев.
«В конце прошлого года мы официально обратились к администрации Ревды с предложением оплатить за счет партии изменение проекта реконструкции площади Победы так, чтобы на нем разместились и памятник Ленину, и фонтан, который так хочет глава города. В своем письме мы отдельно попросили дать аргументированный ответ на наше предложение. Тем не менее госпожа Клепикова отказалась обсуждать этот вариант и просто написала, что это „предложение не рассматривается“», — написал Ивачев на своей странице «ВКонтакте».
При этом, утверждает он, необходимых 130 млн рублей на реконструкцию центральной площади у местных властей нет. Все, что готовы оплатить благотворители — это наземный фонтан, но и по нему пока нет проекта. «Все эти полгода громких скандалов, незаконных опросов и массовых митингов не сподвигли чиновников Ревды даже на то, чтобы подготовить более-менее приличное обоснование своим действиям. И сейчас, когда мы предложили выход из ситуации и даже согласились его оплатить, они не нашли ничего лучше, чем сказать просто „нет“», — негодует Ивачев. Дозвониться до Клепиковой не удалось, она не взяла трубку.
Памятник Ленину демонтировали в начале августа 2024-го, чтобы отремонтировать. Изначально предполагалось, что к середине октября после реставрации монумент вернут на площадь Победы. Но позднее стало известно, что власти хотят разместить памятник в другом месте. Клепикова объясняла, что «предложение о переносе памятника Ленину и завершении реконструкции площади Победы за счет собственных средств поступило от местных предпринимателей и предприятий».
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