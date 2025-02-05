В Нижнем Тагиле отправили в тюрьму киллера «Герат-Урал» Рогожкина

Андрея Рогожкина обвинили в серии убийств Фото: Артем Нилов © URA.RU

Ленинский районный суд Нижнего Тагила (Свердловская область) отправил в колонию киллера банды «Герат-Урал» Андрея Рогожкина, обвиненного в серии заказных убийств в 1990-х. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда.

«Признать виновным и по совокупности назначить 14 лет лишения свободы в колонии общего режима. Также с него в пользу потерпевшей взыскана компенсация морального вреда в размере одного миллиона рублей», — озвучил приговор судья. После оглашения Рогожников сказал родным, что любит их. Адвокат обжалует приговор.

О задержании Рогожкина стало известно 16 сентября 2023 года. Под суд его доставили из Севастополя. По словам главы пресс-службы региональной полиции Валерия Горелых, дело помогали расследовать наиболее опытные сыщики, которые несут службу более 30 лет. Они помогали следователям СКР изучать архивные материалы, искать вещдоки и восстанавливать хронологии криминальных событий.

Рогожкина называют киллером «Герат-Урал» — ОПГ, которая действовала в Нижнем Тагиле в девяностые. Ее возглавлял Андрей Селезнев (Селя). В группировку входили ветераны войны в Афганистане, которые брали под контроль крупные предприятия, конкурируя с другими «бригадами».

Андрей Рогожкин был задержан в Севастополе Фото: Артем Нилов © URA.RU

Он, по версии следствия, причастен к убийству троих человек. Одной из жертв стал «авторитет» Юрий Смирнов (Букараня). У него якобы был конфликт с «Гератом», поэтому в 1995-м Селя отдал приказ устранить оппонента. И Рогожкин с напарником реализовал замысел, расстреляв «Понтиак», в котором сидел Букараня. Он погиб на месте происшествия.

Другое преступление произошло через год. Тогда «гератовцы» убили главу компании «Тагмет» Андрея Ермолаева и его начальника службы безопасности Игоря Кокушу. Бизнесмен, как считают силовики, был под «крышей» «Герата», но внезапно отказался от их услуг. Селезнев испугался, что компания Ермолаева может перейти под контроль главного конкурента — ОПГ «Фортуна», поэтому, как считают силовики, решился устранить предпринимателя.

Кроме Рогожкина, свой приговор уже получил другой киллер «Герата» — Игорь Лобанов. Он заключил досудебное соглашение, благодаря чему получил всего семь лет колонии. Сейчас идет суд над главарем банды — Селей.