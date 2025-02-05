Появились кадры пожара на нефтебазе в Краснодарском крае после атаки БПЛА

В Краснодарском крае после атаки беспилотников произошел пожар на нефтебазе. Появились кадры с места происшествия.
Видео опубликовал telegram-канал Baza. На кадрах виден столб пламени, поднимающейся, с места падения беспилотника.
По словам главы региона Вениамина Кондратьева, возгорание началось из-за падения обломков БПЛА на резервуар с нефтепродуктами. Пожару был присвоен второй ранг сложности. По предварительным данным, возгорание уже локализовано.
На месте были задействовали спецслужбы: 55 человек и 19 единиц техники. Туда выехал и глава Каневского района. Пострадавших, предварительно, нет.
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