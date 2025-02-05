Появились кадры пожара на нефтебазе в Краснодарском крае после атаки БПЛА

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В Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА начался пожар
В Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА начался пожар Фото:

В Краснодарском крае после атаки беспилотников произошел пожар на нефтебазе. Появились кадры с места происшествия.

Видео опубликовал telegram-канал Baza. На кадрах виден столб пламени, поднимающейся, с места падения беспилотника. 

По словам главы региона Вениамина Кондратьева, возгорание началось из-за падения обломков БПЛА на резервуар с нефтепродуктами. Пожару был присвоен второй ранг сложности. По предварительным данным, возгорание уже локализовано.

На месте были задействовали спецслужбы: 55 человек и 19 единиц техники. Туда выехал и глава Каневского района. Пострадавших, предварительно, нет.

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В Краснодарском крае после атаки беспилотников произошел пожар на нефтебазе. Появились кадры с места происшествия. Видео опубликовал telegram-канал Baza. На кадрах виден столб пламени, поднимающейся, с места падения беспилотника.  По словам главы региона Вениамина Кондратьева, возгорание началось из-за падения обломков БПЛА на резервуар с нефтепродуктами. Пожару был присвоен второй ранг сложности. По предварительным данным, возгорание уже локализовано. На месте были задействовали спецслужбы: 55 человек и 19 единиц техники. Туда выехал и глава Каневского района. Пострадавших, предварительно, нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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