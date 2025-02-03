Государство требует с дочери челябинского олигарха Аристова 295 миллионов рублей

Национализированная агрофирма «Ариант» подала новый иск к фирме «Консультанты Урала» бывшей владелицы агрохолдинга Елены Кретовой. Как следует из материалов суда, сумма составила 295,7 млн рублей.
«Исковое заявление „Агрофирмы „Ариант““. Сумма исковых требований — 295 млн 716 тысяч рублей», — следует из материалов челябинского арбитража.
Подробности дела в настоящий момент отсутствуют. Заявление зарегистрировано в суде 3 февраля.
В настоящий момент в суде рассматривается еще два дела, сумма претензий по одному из которых составила 428 млн рублей. Истом в процессе выступила «Агрофирма „Южная“», потребовавшая задолженность по договору займа, проценты за пользование привлеченными деньгами за ноябрь 2024 года и проценты за нарушение денежного обязательства. В третьем процесс «ЦПИ-Ариант» взыскивает с фирмы Кретовой 12,8 млн рублей процентов.
«Ариант» национализирован весной 2024 года. Агрохолдинг перешел в руки государства в связи с нарушениями при приватизации Челябинского электрометаллургического комбината. Бизнес у семей Аристовых и Кретовых до 2020 года был совместным с семьей Антиповых. ЧЭМК феврале 2024 года также стал государственным.
При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к обеим сторонам спора. Ответы будут опубликованы в случае поступления.
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