04 февраля 2025

Жители Минска устроили ажиотаж вокруг шоу пермской команды DS Crew

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
DS Crew завораживают зрителя необычной хореографией
DS Crew завораживают зрителя необычной хореографией Фото:

В Минске фанаты пермской танцевальной команды DS Crew раскупили все билеты на шоу, которое состоится только через два месяца. Из-за такого ажиотажа организаторам пришлось устроить дополнительный концерт.

«Минск! Спасибо за вашу любовь! Билеты на дополнительный концерт уже в продаже!» — сообщили артисты в соцсети «ВКонтакте». Таким образом шоу в столице Беларуси 6 апреля пройдет два раза за один день.

Группа DS Crew стала популярной после победы в проекте «Новые танцы» на ТНТ. Они начали активную гастрольную деятельность, а также запустили свою школу хореографии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Минске фанаты пермской танцевальной команды DS Crew раскупили все билеты на шоу, которое состоится только через два месяца. Из-за такого ажиотажа организаторам пришлось устроить дополнительный концерт. «Минск! Спасибо за вашу любовь! Билеты на дополнительный концерт уже в продаже!» — сообщили артисты в соцсети «ВКонтакте». Таким образом шоу в столице Беларуси 6 апреля пройдет два раза за один день. Группа DS Crew стала популярной после победы в проекте «Новые танцы» на ТНТ. Они начали активную гастрольную деятельность, а также запустили свою школу хореографии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...