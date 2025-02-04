Жители Минска устроили ажиотаж вокруг шоу пермской команды DS Crew

DS Crew завораживают зрителя необычной хореографией
В Минске фанаты пермской танцевальной команды DS Crew раскупили все билеты на шоу, которое состоится только через два месяца. Из-за такого ажиотажа организаторам пришлось устроить дополнительный концерт.
«Минск! Спасибо за вашу любовь! Билеты на дополнительный концерт уже в продаже!» — сообщили артисты в соцсети «ВКонтакте». Таким образом шоу в столице Беларуси 6 апреля пройдет два раза за один день.
Группа DS Crew стала популярной после победы в проекте «Новые танцы» на ТНТ. Они начали активную гастрольную деятельность, а также запустили свою школу хореографии.
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