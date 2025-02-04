04 февраля 2025

Глава СКР Бастрыкин требует доклад о раскаявшемся в Челябинске мигранте

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Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах (архивное фото)
Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах (архивное фото) Фото:

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин требует доклад о мигранте, который сначала устроил скандал с нецензурной бранью в автобусе Челябинска, а потом публично раскаялся в содеянном на камеру. Об этом сообщает пресс-служба СКР. 

«Главе ведомства будет представлен доклад о проверке по факту хулиганских действий водителя маршрутного такси в Челябинске. Приезжий водитель маршрутного такси напал на водителя автобуса из-за того, что последний встал на остановке перед ним», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. В региональном Следственном комитете проводится проверка по статье 213 УКР РФ (хулиганство).

Инцидент произошел на остановке около торгового комплекса «Фиеста». Водитель-мигрант, управляющий маршрутным такси №10, ворвался в пассажирский автобус №58, где с помощью нецензурной брани угрожал шоферу. В автобусе в этот момент находились пассажиры, в том числе дети. Со слов очевидцев, водители не поделили дорогу, что и стало причиной конфликта. 

Дебошира полицейские Челябинска задержали в тот же день. Он признал свою вину. И на камеру извинился перед жителями Челябинска за свое поведение. 

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Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин требует доклад о мигранте, который сначала устроил скандал с нецензурной бранью в автобусе Челябинска, а потом публично раскаялся в содеянном на камеру. Об этом сообщает пресс-служба СКР.  «Главе ведомства будет представлен доклад о проверке по факту хулиганских действий водителя маршрутного такси в Челябинске. Приезжий водитель маршрутного такси напал на водителя автобуса из-за того, что последний встал на остановке перед ним», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. В региональном Следственном комитете проводится проверка по статье 213 УКР РФ (хулиганство). Инцидент произошел на остановке около торгового комплекса «Фиеста». Водитель-мигрант, управляющий маршрутным такси №10, ворвался в пассажирский автобус №58, где с помощью нецензурной брани угрожал шоферу. В автобусе в этот момент находились пассажиры, в том числе дети. Со слов очевидцев, водители не поделили дорогу, что и стало причиной конфликта.  Дебошира полицейские Челябинска задержали в тот же день. Он признал свою вину. И на камеру извинился перед жителями Челябинска за свое поведение. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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