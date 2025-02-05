Популярный фестиваль объяснил, почему съехал из центра Екатеринбурга на окраину

В Екатеринбурге фестиваль «Не темно» переехал к «Радуга Парк» по приглашению

05 февраля 2025 в 12:31 Размер текста - 17 +

Фестиваль «Не темно» уже побывал на трех площадках Екатеринбурга Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге фестиваль светового искусства «Не темно» съехал из Харитоновского парка к ТРЦ «Радуга Парк» не из-за проблем, а по приглашению. Об этом рассказала куратор фестиваля Евгения Никитина. «У нас все хорошо с Харитоновским парком, нам там понравилось, но мы очень любим менять локации. Поменяли, потому что нам стало интересно поработать в другом месте, к тому же „Радуга Парк“ сам нам предложил провести фестиваль у них», — пояснила Никитина на пресс-конференции в ТАСС. В этом году фестиваль «Не темно» пройдет в Екатеринбурге 15 и 16 февраля. Ранее мероприятие проводили в парке Маяковского, на Уктусе, территории Харитоновского парка и возле усадьбы Харитоновых-Расторгуевых. В новом сезоне световые инсталляции посвятят звездам. Среди участников будут уральские художники, гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Сергиева Посада и Владивостока. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге фестиваль светового искусства «Не темно» съехал из Харитоновского парка к ТРЦ «Радуга Парк» не из-за проблем, а по приглашению. Об этом рассказала куратор фестиваля Евгения Никитина. «У нас все хорошо с Харитоновским парком, нам там понравилось, но мы очень любим менять локации. Поменяли, потому что нам стало интересно поработать в другом месте, к тому же „Радуга Парк“ сам нам предложил провести фестиваль у них», — пояснила Никитина на пресс-конференции в ТАСС. В этом году фестиваль «Не темно» пройдет в Екатеринбурге 15 и 16 февраля. Ранее мероприятие проводили в парке Маяковского, на Уктусе, территории Харитоновского парка и возле усадьбы Харитоновых-Расторгуевых. В новом сезоне световые инсталляции посвятят звездам. Среди участников будут уральские художники, гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Сергиева Посада и Владивостока.