В Пермском крае студентов-медиков пригласили принять участие в конкурсе, посвященном вопросам борьбы с онкозаболеваниями и их ранней диагностики. Размер грантов на реализацию проектов, которые предложат студенты, достигает 200 тысяч рублей. Конкурс организован группой компаний «МедИнвестГрупп» связанных с российским миллиардером Виктором Харитониным.
«Конкурс предоставляет уникальную возможность обучающимся вузов, студентам средних профессиональных образовательных учреждений, ординаторам и аспирантам реализовать свои проекты. Победители получат призовые гранты на суммы от 30 до 200 тысяч рублей, а общий призовой фонд конкурса составляет 1 500 000 рублей», — сообщается на сайте конкурса. Срок подачи заявок на конкурс истекает 20 февраля.
URA.RU писало, что ГК «МедИНвестГрупп» выступает концессионером строительства здания онкоцентра в Перми. Инвестиции в проект превышают 17 млрд рублей. Открытие здания намечено на 2026 год.
Власти Пермского края также предложили заменить стипендии студентам в краевых вузах на гранты. По задумке чиновников, это способствовало бы развитию научной и научно-технической деятельности в студенческой среде.
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