Компания, близкая к миллиардеру Харитонину, ищет студентов, которые получат до 200 тысяч на свои проекты

В Пермском крае ищут студентов, готовых получить 200 тысяч на свои проекты
© Служба новостей «URA.RU»
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Студенты профильных образовательных учреждений могут получить до 200 тысяч на свои проекты
Студенты профильных образовательных учреждений могут получить до 200 тысяч на свои проекты Фото:

В Пермском крае студентов-медиков пригласили принять участие в конкурсе, посвященном вопросам борьбы с онкозаболеваниями и их ранней диагностики. Размер грантов на реализацию проектов, которые предложат студенты, достигает 200 тысяч рублей. Конкурс организован группой компаний «МедИнвестГрупп» связанных с российским миллиардером Виктором Харитониным.

«Конкурс предоставляет уникальную возможность обучающимся вузов, студентам средних профессиональных образовательных учреждений, ординаторам и аспирантам реализовать свои проекты. Победители получат призовые гранты на суммы от 30 до 200 тысяч рублей, а общий призовой фонд конкурса составляет 1 500 000 рублей», — сообщается на сайте конкурса. Срок подачи заявок на конкурс истекает 20 февраля.

URA.RU писало, что ГК «МедИНвестГрупп» выступает концессионером строительства здания онкоцентра в Перми. Инвестиции в проект превышают 17 млрд рублей. Открытие здания намечено на 2026 год.

Власти Пермского края также предложили заменить стипендии студентам в краевых вузах на гранты. По задумке чиновников, это способствовало бы развитию научной и научно-технической деятельности в студенческой среде.

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В Пермском крае студентов-медиков пригласили принять участие в конкурсе, посвященном вопросам борьбы с онкозаболеваниями и их ранней диагностики. Размер грантов на реализацию проектов, которые предложат студенты, достигает 200 тысяч рублей. Конкурс организован группой компаний «МедИнвестГрупп» связанных с российским миллиардером Виктором Харитониным. «Конкурс предоставляет уникальную возможность обучающимся вузов, студентам средних профессиональных образовательных учреждений, ординаторам и аспирантам реализовать свои проекты. Победители получат призовые гранты на суммы от 30 до 200 тысяч рублей, а общий призовой фонд конкурса составляет 1 500 000 рублей», — сообщается на сайте конкурса. Срок подачи заявок на конкурс истекает 20 февраля. URA.RU писало, что ГК «МедИНвестГрупп» выступает концессионером строительства здания онкоцентра в Перми. Инвестиции в проект превышают 17 млрд рублей. Открытие здания намечено на 2026 год. Власти Пермского края также предложили заменить стипендии студентам в краевых вузах на гранты. По задумке чиновников, это способствовало бы развитию научной и научно-технической деятельности в студенческой среде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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