Власти раскрыли, какие пермские вузы получат миллионы на студенческие конструкторские бюро

Пермские университеты и академии получат миллионы на создание студенческих КБ
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Благодаря студенческим КБ выпускники смогут найти работу в отрасли в сжатые сроки
Благодаря студенческим КБ выпускники смогут найти работу в отрасли в сжатые сроки Фото:

Четыре пермских вуза получат по пять миллионов рублей на создание молодежных проектно-конструкторских бюро. КБ, созданные при вузах, позволят студентам проходить практико-ориентированное обучение и в последующем найти работу по профилю в сжатые сроки. Об этом сообщается на сайте министерства образования Прикамья.

«Молодежные проектно-конструкторские бюро будут созданы на базе ведущих вузов. Деятельность каждого бюро будет разделена на три этапа, на реализацию каждого из бюджета Пермского края планируется выделять по 5 млн рублей», — говорится на сайте минобразования.

Финансовые средства будут направлены в учреждения высшего образования в виде грантов. Их получат получателями станут национальный исследовательский и классический университеты (ПНИПУ, ПГНИУ), а также Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова и Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера. Первое молодежное КБ планируется открыть в этом году на базе Политеха.

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Четыре пермских вуза получат по пять миллионов рублей на создание молодежных проектно-конструкторских бюро. КБ, созданные при вузах, позволят студентам проходить практико-ориентированное обучение и в последующем найти работу по профилю в сжатые сроки. Об этом сообщается на сайте министерства образования Прикамья. «Молодежные проектно-конструкторские бюро будут созданы на базе ведущих вузов. Деятельность каждого бюро будет разделена на три этапа, на реализацию каждого из бюджета Пермского края планируется выделять по 5 млн рублей», — говорится на сайте минобразования. Финансовые средства будут направлены в учреждения высшего образования в виде грантов. Их получат получателями станут национальный исследовательский и классический университеты (ПНИПУ, ПГНИУ), а также Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова и Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера. Первое молодежное КБ планируется открыть в этом году на базе Политеха.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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