В Перми начали строить новое здание онкоцентра

Рабочие возвели фундамент Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Перми началось строительство нового здания краевого онкоцентра. Подрядчик завершил подготовительные работы, к возведению фундамента.

«Новый онкоцентр будет оснащен передовым медицинским оборудованием, включая шесть линейных ускорителей и системы для комплексной диагностики и лечения онкологических заболеваний», — сообщил Сергей Нотов, президент ГК «МедИнвестГрупп».

Новый онкоцентр строят на улице Маршала Жукова в рамках государственно-частного партнерства с группой компаний «МедИнвестГрупп». Он может стать самым крупным объектом, который возводят при помощи такого механизма. Завершение строительства планируется к 2026 году. Онкоцентр сможет принимать более 14 тысяч пациентов в год.

Построить онкоцентр в Пермском крае планируют с 2022 года. Тогда Пермский край подписал концессионное соглашение с ООО «Клиника инновационных исследований». Но прокуратура посчитала соглашение незаконным и попыталась оспорить его в суде. Однако суд с Генпрокуратурой не согласился.