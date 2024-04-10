В Перми начали строить новое здание онкоцентра

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Новостройка . Пермь, строители, арматура, рабочие, стройка, новостройка
Рабочие возвели фундамент Фото:

В Перми началось строительство нового здания краевого онкоцентра. Подрядчик завершил подготовительные работы, к возведению фундамента.

«Новый онкоцентр будет оснащен передовым медицинским оборудованием, включая шесть линейных ускорителей и системы для комплексной диагностики и лечения онкологических заболеваний», — сообщил Сергей Нотов, президент ГК «МедИнвестГрупп».

Новый онкоцентр строят на улице Маршала Жукова в рамках государственно-частного партнерства с группой компаний «МедИнвестГрупп». Он может стать самым крупным объектом, который возводят при помощи такого механизма. Завершение строительства планируется к 2026 году. Онкоцентр сможет принимать более 14 тысяч пациентов в год.

Построить онкоцентр в Пермском крае планируют с 2022 года. Тогда Пермский край подписал концессионное соглашение с ООО «Клиника инновационных исследований». Но прокуратура посчитала соглашение незаконным и попыталась оспорить его в суде. Однако суд с Генпрокуратурой не согласился.

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В Перми началось строительство нового здания краевого онкоцентра. Подрядчик завершил подготовительные работы, к возведению фундамента. «Новый онкоцентр будет оснащен передовым медицинским оборудованием, включая шесть линейных ускорителей и системы для комплексной диагностики и лечения онкологических заболеваний», — сообщил Сергей Нотов, президент ГК «МедИнвестГрупп». Новый онкоцентр строят на улице Маршала Жукова в рамках государственно-частного партнерства с группой компаний «МедИнвестГрупп». Он может стать самым крупным объектом, который возводят при помощи такого механизма. Завершение строительства планируется к 2026 году. Онкоцентр сможет принимать более 14 тысяч пациентов в год. Построить онкоцентр в Пермском крае планируют с 2022 года. Тогда Пермский край подписал концессионное соглашение с ООО «Клиника инновационных исследований». Но прокуратура посчитала соглашение незаконным и попыталась оспорить его в суде. Однако суд с Генпрокуратурой не согласился.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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