Полпред Жога: на второй форум «Патриоты Урала» подали 800 заявок

На второй форум волонтеров «Патриоты Урала», который проходит по инициативе полпреда президента РФ в УрФО Артема Жоги, подали 800 заявок из 18 регионов России. Он пройдет 20 февраля на площадке автомобильного завода «Урал» в Миассе, написал Жога у себя в telegram-канале.
«Место выбрано неслучайно. Грузовики „Урал“ давно стали символом нашей армии, вывозя все тяготы армейской службы, выступая незаменимым помощником при любой задаче. На форум было подано более 800 заявок из 18 регионов России, а также Казахстана и Киргизии. Очными участниками станут 350 человек, для остальных будет предусмотрен формат онлайн-участия. Работа начнется со встречи участников с Героями России, участниками СВО», — поделился подробностями Жога.
Как ранее сообщало URA.RU, в первой половине дня пройдут четыре секции. Затронут на полях форума и тему информационной войны, которая продолжится даже после завершения горячей фазы. В Миасс приедет товарищ Жоги по программе «Время героев», Герой России и руководитель «Движения Первых» Артур Орлов. «Пример Украины, которая потеряла свое будущее в истребительной гражданской войне, убедительно показал, к чему может привести игнорирование информационной агрессии. Это борьба на десятилетия, и каждый волонтер — участник этой большой и кропотливой работы», — добавил полпред.
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