19 января 2025
18 января 2025

Мэр Верхнего Уфалея Тарасов уходит в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
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Цинковый завод. В.Уфалей. Челябинск, тарасов сергей
Сергей Тарасов не доработал до конца срока на посту мэра менее года Фото:

Глава Верхнего Уфалея (Челябинская область) Сергей Тарасов уходит в отставку. Об этом сообщил источник URA.RU.

«Тарасов находится в отпуске, из которого не вернется. Вопрос о его отставке депутаты горсобрания рассмотрят 29 января», — сообщил источник агентства.

Спикер собрания депутатов Верхнего Уфалея Сергей Ханин не смог ни подтвердить, ни опровергнуть информацию по поводу отставки Тарасова. В разговоре с корреспондентом URA.RU он сообщил, что этот вопрос не решен. Однако подтвердил, что заседание горсобрания состоится 29 января. Официальная повестка заседания на данный момент не опубликована.

Тарасов был избран на должность в январе 2021 года. Он вернулся в родной город из Свердловской области после того, как в Верхнем Уфалее сорвался первый тур выборов. Народные избранники отказались поддержать кандидатуру депутата Тракторозаводского района Челябинска Романа Муратчина, которого прочили в сменщики мэра Веры Усковой.

Тарасов не раз фигурировал в разного рода скандалах. Так, в 2022 году он попадал в поле зрения силовиков из-за покупки муниципалитетом некачественного жилья для детей-сирот. А в 2023 году местные депутаты поставили Тарасову «неуд» за работу, после чего в городе едва не был сорван отопительный сезон. В октябре прошлого года губернатор Алексей Текслер устроил Тарасову разнос из-за несданной в срок котельной.

По информации URA.RU, вероятным сменщиком Тарасова на посту мэра Верхнего Уфалея станет экс-спикер Ленинского райсовета Челябинска Андрея Рябенко. Рябенко 59 лет. Он окончил Курганское высшее военно-политическое авиационное училище и ЧелГУ по специальности «юриспруденция».

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Глава Верхнего Уфалея (Челябинская область) Сергей Тарасов уходит в отставку. Об этом сообщил источник URA.RU. «Тарасов находится в отпуске, из которого не вернется. Вопрос о его отставке депутаты горсобрания рассмотрят 29 января», — сообщил источник агентства. Спикер собрания депутатов Верхнего Уфалея Сергей Ханин не смог ни подтвердить, ни опровергнуть информацию по поводу отставки Тарасова. В разговоре с корреспондентом URA.RU он сообщил, что этот вопрос не решен. Однако подтвердил, что заседание горсобрания состоится 29 января. Официальная повестка заседания на данный момент не опубликована. Тарасов был избран на должность в январе 2021 года. Он вернулся в родной город из Свердловской области после того, как в Верхнем Уфалее сорвался первый тур выборов. Народные избранники отказались поддержать кандидатуру депутата Тракторозаводского района Челябинска Романа Муратчина, которого прочили в сменщики мэра Веры Усковой. Тарасов не раз фигурировал в разного рода скандалах. Так, в 2022 году он попадал в поле зрения силовиков из-за покупки муниципалитетом некачественного жилья для детей-сирот. А в 2023 году местные депутаты поставили Тарасову «неуд» за работу, после чего в городе едва не был сорван отопительный сезон. В октябре прошлого года губернатор Алексей Текслер устроил Тарасову разнос из-за несданной в срок котельной. По информации URA.RU, вероятным сменщиком Тарасова на посту мэра Верхнего Уфалея станет экс-спикер Ленинского райсовета Челябинска Андрея Рябенко. Рябенко 59 лет. Он окончил Курганское высшее военно-политическое авиационное училище и ЧелГУ по специальности «юриспруденция».
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