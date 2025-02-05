«Выкрутится»: продюсер Дворцов — о возможной мобилизации Верки Сердючки

Певица Верка Сердючка (настоящее имя — Андрей Данилко — прим.ред.) найдет способ выкрутиться из ситуации с возможной мобилизацией. Об этом в разговоре с URA.RU заявил продюсер Сергей Дворцов. Он отметил, что русофобу не первый раз приходится проявлять хитрость.
«К большому сожалению, как человек он не очень — это если культурно выражаться. О нем давно говорят в таком ключе в российском шоу-бизнесе, где он зарабатывал своим баснословные гонорары. Я наслышан о нем много негативных историй. Однако при этом, как видим, ему до недавних пор все время удавалось выйти сухим из воды», — рассказывает Дворцов.
Украинские власти угрожают Андрею Данилко мобилизацией, а также практически не выпускают из страны. Разрешают покидать пределы 404-ой только ради концертов в поддержку Украины, а все гонорары забирают на Банковую, где решают, выдавать ли что-то исполнителю или нет.
Однако на фронт 51-летнего певца вряд ли отправят, считает продюсер Дворцов. Но зато теперь все четко видят, что даже попытки «подлизнуть» киевскому режиму не работают. Как ни пытался Данилко с начала СВО проявить свою лютую русофобскую натуру, ради чего он даже перешел на мову, ничего не вышло. Зеленский взял своего бывшего коллегу на карандаш.
«Как видим, его попытки ни к чему не привели. Он как был подлизой и не только режима, так и останется. Еще будучи в России, он активно ходил по головам и делал все исключительно ради одной цели — себя любимого. Он живет не для других, не для публики, а только руководствуясь личной выгодой и интересами.
Поэтому не исключено, что в ближайшем времени мы с вами будем свидетелями очередной попытки Сердючки как-то «переломить» ситуацию в свою пользу. Но, судя по тому, что происходит сегодня на Банковой, изменения могут быть только со знаком минус», — пояснил Дворцов.
Слова продюсера подтверждают и общеизвестные факты. Так, еще в 2007 году, когда артист выступал на конкурсе «Евровидение» с песней «Dancing Lasha Tumbai», на котором занял второе место. После этого в России разразился скандал: многие услышали вместо слов «Lasha Tumbai» слова «Russia, goodbye».
Тогда Сердючка якобы покинула российскую сцену. Однако позднее артист признался, что тайно выступает на закрытых мероприятиях в России, несмотря на сложные отношения между двумя странами. А перед началом СВО Верка спела песню украинских нацистов. Но и даже тогда он пытался замять скандал, потому что планировал выступать на корпоративах российских заказчиков. Но не получилось.
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