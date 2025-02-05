«Идет мощный замес»: военблогер раскрыл, что происходит в Курской области

Подоляка: в районе Свердликово Курской области проходят жесткие бои
© Служба новостей «URA.RU»
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В районе Свердликово в Курской области проходят жесткие бои, заявил Юрий Подоляка
В районе Свердликово в Курской области проходят жесткие бои, заявил Юрий Подоляка Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Российские войска продолжают активные штурмовые действия в районе села Свердликово Курской области, несмотря на общую стабилизацию на фронте. Об этом сообщил военный блогер Юрий Подоляка. По его словам, в приграничном регионе идет «жесткий замес».

«Курское направление: обстановка... Здесь продолжаются бои за рубеж рек Локня — Малая Локня. Южнее, в районе Свердликово продолжаются наши попытки полностью овладеть селом. Причем, мы сумели занять и часть посадок западнее. Что позволяет нам здесь атаковать Свердликово сразу с двух сторон. Замес там идет мощный», — написал Подоляка в своем telegram-канале.

В Минобороны также рассказали о значительных потерях украинских войск неподалеку от Суджи, включая личный состав и бронетехнику. По словам ведомства, ВСУ потеряли за сутки более 300 человек. Продолжается освобождение территорий и на других направлениях.

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Российские войска продолжают активные штурмовые действия в районе села Свердликово Курской области, несмотря на общую стабилизацию на фронте. Об этом сообщил военный блогер Юрий Подоляка. По его словам, в приграничном регионе идет «жесткий замес». «Курское направление: обстановка... Здесь продолжаются бои за рубеж рек Локня — Малая Локня. Южнее, в районе Свердликово продолжаются наши попытки полностью овладеть селом. Причем, мы сумели занять и часть посадок западнее. Что позволяет нам здесь атаковать Свердликово сразу с двух сторон. Замес там идет мощный», — написал Подоляка в своем telegram-канале. В Минобороны также рассказали о значительных потерях украинских войск неподалеку от Суджи, включая личный состав и бронетехнику. По словам ведомства, ВСУ потеряли за сутки более 300 человек. Продолжается освобождение территорий и на других направлениях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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