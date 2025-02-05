В результате агрессивных действий вооруженных сил Украины в селе Русское Поречное Курской области погибли мирные жители. Сообщается, что среди погибших находятся восемь женщин, которые были жертвами насильственных действий со стороны украинских военных. В то же время российские войска продолжают активно вести штурмовые операции в районе села Свердликово. Помимо этого, поступают сообщения о том, что ВСУ используют обманные тактики, обещая местным жителям эвакуационные коридоры. Как складывается обстановка в Курской области на 5 февраля — в материале URA.RU.
ВСУ устроили расправу в Русском Поречном
Военные ВСУ убили мирных жителей в селе Русское Поречное. Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко заявила, что военнослужащие ВСУ убили 22 человека, включая восемь женщин, которых также изнасиловали. По ее словам, тела погибших были спрятаны в подвалы, откуда их впоследствии извлекли российские следователи и военные.
Журналист Александр Коц отметил, что даже опытные специалисты были шокированы увиденным. Некоторые из обнаруженных травм включали переломы ребер и кистей рук, а также следы выстрелов в упор и увечья от взрывов гранат.
По информации, предоставленной МО РФ, атака в Курской области была направлена на сокрытие жестоких действий со стороны украинских военных в населенном пункте Русское Поречное. Кроме того, атака на интернат в городе Суджа является ярким примером террористической и антигуманной политики киевского режима, подчеркивают представители министерства
Интенсивные бои в районе Свердликово
Курская область остается одним из наиболее напряженных участков на фронте. Об этом сообщает военный блогер Юрий Подоляка. Российские войска продолжают активные штурмовые операции, особенно акцентируя внимание на районе села Свердликово. Здесь, по словам Подоляки, ведутся бои за контроль над рубежами рек Локня и Малая Локня, а также за село Свердликово, где войска атакуют с двух сторон. «Замес там идет мощный», — написал Подоляка в своем telegram-канале.
Министерство обороны России подтверждает серьезные боевые действия в этом районе, упоминая значительные потери украинских войск в районе Суджи, включая потери личного состава и бронетехники. По официальным данным, за сутки ВСУ потеряли более 300 человек.
Атака на школу-интернат в Судже
1 февраля ВСУ нанесли ракетный удар по школе-интернату в населенном пункте Суджа. По данным Минобороны, ракеты были запущены из Сумской области Украины.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила критику в адрес спонсоров Киева. Она обвинила их в причастности к инциденту и подчеркнула, что все виновные в этом нападении будут привлечены к ответственности. Захарова также назвала действия Украины «циничным преступлением», подчеркивая, что страны, поддерживающие украинского главу Зеленского военными поставками, несут сопутствующую ответственность за произошедшее.
Обман Киевом мирного населения в Судже
Генерал-лейтенант Апти Алаудинов обвинил ВСУ во введении в заблуждение мирное население Суджи, обещая организовать коридор для их эвакуации, но в последний момент отказались от своих обещаний. Алаудинов рассказал, что лично предложил организовать эвакуацию мирных жителей через линию соприкосновения, на что получил ответ о невозможности реализации данной меры. Вместо этого, предложили организовать эвакуацию в обратном направлении. После согласия на данные условия, украинская сторона сообщила о недостатке полномочий для проведения операции и порекомендовала обратиться к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой. Однако последующие попытки договориться оказались безуспешными.
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