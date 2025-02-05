05 февраля 2025

Сразу в нескольких городах Украины прозвучали взрывы

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О взрывах сообщило украинское издание (архивное фото)
О взрывах сообщило украинское издание (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 6 февраля сразу в двух городах Украины — Харькове и подконтрольном киевскому режиму Херсоне произошли взрывы. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

«Сообщают о взрывах в Херсоне. Также сообщают о взрывах в Харькове», — говорится в telegram-канале издания.

Несколькими неделями ранее в Ивано-Франковской области Украины произошли взрывы. Этому предшествовало объявление по всей страны воздушной тревоги.

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В ночь на 6 февраля сразу в двух городах Украины — Харькове и подконтрольном киевскому режиму Херсоне произошли взрывы. Об этом сообщило издание «Страна.ua». «Сообщают о взрывах в Херсоне. Также сообщают о взрывах в Харькове», — говорится в telegram-канале издания. Несколькими неделями ранее в Ивано-Франковской области Украины произошли взрывы. Этому предшествовало объявление по всей страны воздушной тревоги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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