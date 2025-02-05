Сразу в нескольких городах Украины прозвучали взрывы

О взрывах сообщило украинское издание (архивное фото)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В ночь на 6 февраля сразу в двух городах Украины — Харькове и подконтрольном киевскому режиму Херсоне произошли взрывы. Об этом сообщило издание «Страна.ua».
«Сообщают о взрывах в Херсоне. Также сообщают о взрывах в Харькове», — говорится в telegram-канале издания.
Несколькими неделями ранее в Ивано-Франковской области Украины произошли взрывы. Этому предшествовало объявление по всей страны воздушной тревоги.
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