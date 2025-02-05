В России спрогнозировали повышение ключевой ставки

Центробанк в 2025 году будет повышать ключевую ставку, считают участники рынка, но при этом указывают на ее высокую вариативность. Об этом говорится в прогнозе экспертов, которые публикует «Коммерсант».
«Прогноз по размеру ключевой ставки снижен с 21,3% до 20,5%. Аналитики при этом считают, что на конец 2025 года — средняя ключевая ставка составит от 16% до 23,1%», — пишет «Коммерсант».
Представитель Газпромбанка Егор Сусин выразил изданию скептицизм по поводу того, что в нынешней ситуации можно ожидать роста экономики. По его словам, в 2024 году реальная процентная ставка составила 8%, что соответствует номинальной ставке в 17,5% при инфляции на уровне 9,5%. В 2025 году предсказывается реальная ставка в диапазоне 13,5–14%, а фактическая с учетом временных лагов — от 10% до 11%.
Аналитики в целом не ожидают смягчения политики Центрального банка. Тем временем, население и компании могут продолжать активизировать экономику. Перед заседанием совета директоров Банка России, назначенным на 14 февраля, экономические игроки направляют регулятору противоречивые сигналы, отмечает издание.
Ранее аналитики сообщали, что в ближайшем будущем ЦБ не решится на снижение ключевой ставки, ужесточив при этом денежно-кредитную политику. По словам инвестиционного консультанта Андрея Кочеткова, именно это и приводит к росту цен.
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