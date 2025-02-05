Аналитики рассказали, какие потрясения ждут российскую экономику в 2025 году

Экономист Кочетков: в ближайшее время не стоит ожидать снижение ключевой ставки
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Центральный банк России намерен продолжать строгую денежно-кредитную политику
Центральный банк России намерен продолжать строгую денежно-кредитную политику Фото:

В ближайшем будущем ЦБ России не решится на снижение ключевой ставки, ужесточив при этом денежно-кредитную политику (ДКП). Хотя, по словам частного инвестиционного консультанта Андрея Кочеткова, именно это и приводит к ускоренному темпу роста цен.

«Снижение ставок нам действительно пока не грозит. Более того, есть намеки на то, что ЦБ пойдет на ужесточение денежно-кредитной политики», — поделился с «Коммерсантом» Кочетков. По его словам, ужесточение ДКП провоцирует организации повышать цены, учитывая расходы на обслуживание собственных кредитов. 

Согласно последнему обзору, опубликованному ЦБ РФ, для восстановления уровня инфляции в 4% потребуется длительное применение строгой денежно-кредитной политики. Отмечается, что решение оставить ключевую ставку без изменений на последнем заседании, а также «геополитический оптимизм» оказали положительное влияние на финансовый рынок.

В конце 2024 года ставка была повышена до 21% в ответ на рост инфляции и увеличение кредитной нагрузки населения. ЦБ пошло на такой шаг, чтобы улучшить экономическую ситуацию в стране. 

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В ближайшем будущем ЦБ России не решится на снижение ключевой ставки, ужесточив при этом денежно-кредитную политику (ДКП). Хотя, по словам частного инвестиционного консультанта Андрея Кочеткова, именно это и приводит к ускоренному темпу роста цен. «Снижение ставок нам действительно пока не грозит. Более того, есть намеки на то, что ЦБ пойдет на ужесточение денежно-кредитной политики», — поделился с «Коммерсантом» Кочетков. По его словам, ужесточение ДКП провоцирует организации повышать цены, учитывая расходы на обслуживание собственных кредитов.  Согласно последнему обзору, опубликованному ЦБ РФ, для восстановления уровня инфляции в 4% потребуется длительное применение строгой денежно-кредитной политики. Отмечается, что решение оставить ключевую ставку без изменений на последнем заседании, а также «геополитический оптимизм» оказали положительное влияние на финансовый рынок. В конце 2024 года ставка была повышена до 21% в ответ на рост инфляции и увеличение кредитной нагрузки населения. ЦБ пошло на такой шаг, чтобы улучшить экономическую ситуацию в стране. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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