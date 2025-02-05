Аналитики рассказали, какие потрясения ждут российскую экономику в 2025 году

В ближайшем будущем ЦБ России не решится на снижение ключевой ставки, ужесточив при этом денежно-кредитную политику (ДКП). Хотя, по словам частного инвестиционного консультанта Андрея Кочеткова, именно это и приводит к ускоренному темпу роста цен.
«Снижение ставок нам действительно пока не грозит. Более того, есть намеки на то, что ЦБ пойдет на ужесточение денежно-кредитной политики», — поделился с «Коммерсантом» Кочетков. По его словам, ужесточение ДКП провоцирует организации повышать цены, учитывая расходы на обслуживание собственных кредитов.
Согласно последнему обзору, опубликованному ЦБ РФ, для восстановления уровня инфляции в 4% потребуется длительное применение строгой денежно-кредитной политики. Отмечается, что решение оставить ключевую ставку без изменений на последнем заседании, а также «геополитический оптимизм» оказали положительное влияние на финансовый рынок.
В конце 2024 года ставка была повышена до 21% в ответ на рост инфляции и увеличение кредитной нагрузки населения. ЦБ пошло на такой шаг, чтобы улучшить экономическую ситуацию в стране.
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