Россия в последний раз в истории отправила в космос «Союз-2.1в»

С космодрома Плесецк 5 февраля была запущена ракета «Союз-2.1в». Комплекс этого типа был отправлен в космос последним в истории РФ, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.
«Старт 5 февраля стал для „Союза-2.1в“ последним. Больше пусков этой модели не планируется», — передает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли. Как подтверждали в Минобороны РФ ранее, ВКС России совершили запуск ракеты в интересах ведомства.
Первый запуск «Союза-2.1в» произошел 28 декабря 2013 года также с космодрома Плесецк. Всего было выполнено 13 запусков. Сейчас в России также производится ракета «Ангара-1.2», сопоставимая по грузоподъемности с «Союзом-2.1в».
Ракета «Союз-2.1в», запущенная с космодрома Плесецк, представляет собой модифицированную версию «Союза-2.1б», оснащенную двигателем НК-33, разработанным еще в 1960-х годах. Этот тип ракет использовался для доставки военных спутников на орбиту, что подчеркивает его стратегическую важность для Минобороны.
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