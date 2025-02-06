ВСУ использовали мирных жителей для разминирования домов. Видео

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ВСУ использовали жителей Новгородковки, чтобы разминировать жилые дома
ВСУ использовали жителей Новгородковки, чтобы разминировать жилые дома Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Житель Новгородковки (Донецкая область) рассказал, как военные ВСУ взяли его в заложники и использовали для проверки наличия мин в квартирах жилых домов. Так, украинские бойцы под дулами автоматов привели мужчину и его брата в одну из квартир. Противник заставил их выбивать двери и первыми идти по помещению для его разминирования. 

«Мы прятались в подвале в нашем подъезде, убежище сделали себе, там ночевали полтора месяца. Потом приперлись двое [военных ВСУ], то ли пьяные, то ли под наркотой... Меня с братом за шкирки и на пятый этаж к Андрюхе в квартиру под автоматами... [Украинский военный] говорит: „Открывай“. Я открываю первую дверь, вторая дверь закрытая — выбиваю. „Проходи, проверь, иди вперед“», — рассказал житель Новгородковки. Его слова передает РИА Новости. 

Ранее ВСУ взяли в заложники женщину в одном из жилых домов в Курской области. Ее освободили российские бойцы. Командир мотострелкового батальона 44-го армейского корпуса с позывным «Горизонт» рассказал, что операция была спланирована после получения информации о местоположении заложницы: местный житель сообщил о захвате дома военными ВСУ. На основании этой информации мотострелки получили приказ на штурм объекта. В результате второго дня операции не только удалось освободить заложницу и ее сына, но и нейтрализовать украинских военных.

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Житель Новгородковки (Донецкая область) рассказал, как военные ВСУ взяли его в заложники и использовали для проверки наличия мин в квартирах жилых домов. Так, украинские бойцы под дулами автоматов привели мужчину и его брата в одну из квартир. Противник заставил их выбивать двери и первыми идти по помещению для его разминирования.  «Мы прятались в подвале в нашем подъезде, убежище сделали себе, там ночевали полтора месяца. Потом приперлись двое [военных ВСУ], то ли пьяные, то ли под наркотой... Меня с братом за шкирки и на пятый этаж к Андрюхе в квартиру под автоматами... [Украинский военный] говорит: „Открывай“. Я открываю первую дверь, вторая дверь закрытая — выбиваю. „Проходи, проверь, иди вперед“», — рассказал житель Новгородковки. Его слова передает РИА Новости.  Ранее ВСУ взяли в заложники женщину в одном из жилых домов в Курской области. Ее освободили российские бойцы. Командир мотострелкового батальона 44-го армейского корпуса с позывным «Горизонт» рассказал, что операция была спланирована после получения информации о местоположении заложницы: местный житель сообщил о захвате дома военными ВСУ. На основании этой информации мотострелки получили приказ на штурм объекта. В результате второго дня операции не только удалось освободить заложницу и ее сына, но и нейтрализовать украинских военных.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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