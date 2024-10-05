Российские военные спасли заложницу ВСУ

Российские военные освободили женщину, удерживаемую ВСУ в доме в Курской области

05 октября 2024 в 09:16 Размер текста - 17 +

В ходе штурма дома российские бойцы уничтожили солдат ВСУ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бойцы Вооруженных сил России освободили женщину, которую удерживали в заложниках в одном из домов Курской области солдаты ВСУ. Об этом рассказал командир мотострелкового батальона 44-го армейского корпуса ВС РФ с позывным «Горизонт». «Было принятое решение о назначении, которое принадлежит лицу, где находится этот дом, и в вечернее время были спланированы действия для того, чтобы облегчить женщину», — передает ТАСС слова «Горизонта». Видео с признанием военного предоставлено Минобороны РФ. Российский боец добавил, что о нахождении ВСУ им сообщил мужчина, проживающий в захваченном доме. Мотострелки ВС РФ приняли решение отправиться в населенный пункт и штурмовать дои, чтобы освободить женщину. На второй день наблюдения они атаковали жилище и уничтожили украинских бойцов. Захваченная женщина и ее сын были спасены. Ранее бойцы ВС РФ спасли украинского медика Игоря Мацака. После ранения он пролежал около 30 часов в ожидании помощи от ВСУ, но вместо этого его жизнь спасла штурмовая группа российских солдат. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бойцы Вооруженных сил России освободили женщину, которую удерживали в заложниках в одном из домов Курской области солдаты ВСУ. Об этом рассказал командир мотострелкового батальона 44-го армейского корпуса ВС РФ с позывным «Горизонт». «Было принятое решение о назначении, которое принадлежит лицу, где находится этот дом, и в вечернее время были спланированы действия для того, чтобы облегчить женщину», — передает ТАСС слова «Горизонта». Видео с признанием военного предоставлено Минобороны РФ. Российский боец добавил, что о нахождении ВСУ им сообщил мужчина, проживающий в захваченном доме. Мотострелки ВС РФ приняли решение отправиться в населенный пункт и штурмовать дои, чтобы освободить женщину. На второй день наблюдения они атаковали жилище и уничтожили украинских бойцов. Захваченная женщина и ее сын были спасены. Ранее бойцы ВС РФ спасли украинского медика Игоря Мацака. После ранения он пролежал около 30 часов в ожидании помощи от ВСУ, но вместо этого его жизнь спасла штурмовая группа российских солдат.