Российские военные спасли заложницу ВСУ

Российские военные освободили женщину, удерживаемую ВСУ в доме в Курской области
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Антитеррор ОМОН Архив Челябинск, захват, террорист, заложник
В ходе штурма дома российские бойцы уничтожили солдат ВСУ Фото:

Бойцы Вооруженных сил России освободили женщину, которую удерживали в заложниках в одном из домов Курской области солдаты ВСУ. Об этом рассказал командир мотострелкового батальона 44-го армейского корпуса ВС РФ с позывным «Горизонт».

«Было принятое решение о назначении, которое принадлежит лицу, где находится этот дом, и в вечернее время были спланированы действия для того, чтобы облегчить женщину», — передает ТАСС слова «Горизонта». Видео с признанием военного предоставлено Минобороны РФ. Российский боец добавил, что о нахождении ВСУ им сообщил мужчина, проживающий в захваченном доме.

Мотострелки ВС РФ приняли решение отправиться в населенный пункт и штурмовать дои, чтобы освободить женщину. На второй день наблюдения они атаковали жилище и уничтожили украинских бойцов. Захваченная женщина и ее сын были спасены.

Ранее бойцы ВС РФ спасли украинского медика Игоря Мацака. После ранения он пролежал около 30 часов в ожидании помощи от ВСУ, но вместо этого его жизнь спасла штурмовая группа российских солдат.

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Бойцы Вооруженных сил России освободили женщину, которую удерживали в заложниках в одном из домов Курской области солдаты ВСУ. Об этом рассказал командир мотострелкового батальона 44-го армейского корпуса ВС РФ с позывным «Горизонт». «Было принятое решение о назначении, которое принадлежит лицу, где находится этот дом, и в вечернее время были спланированы действия для того, чтобы облегчить женщину», — передает ТАСС слова «Горизонта». Видео с признанием военного предоставлено Минобороны РФ. Российский боец добавил, что о нахождении ВСУ им сообщил мужчина, проживающий в захваченном доме. Мотострелки ВС РФ приняли решение отправиться в населенный пункт и штурмовать дои, чтобы освободить женщину. На второй день наблюдения они атаковали жилище и уничтожили украинских бойцов. Захваченная женщина и ее сын были спасены. Ранее бойцы ВС РФ спасли украинского медика Игоря Мацака. После ранения он пролежал около 30 часов в ожидании помощи от ВСУ, но вместо этого его жизнь спасла штурмовая группа российских солдат.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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