Бойцы Вооруженных сил России освободили женщину, которую удерживали в заложниках в одном из домов Курской области солдаты ВСУ. Об этом рассказал командир мотострелкового батальона 44-го армейского корпуса ВС РФ с позывным «Горизонт».
«Было принятое решение о назначении, которое принадлежит лицу, где находится этот дом, и в вечернее время были спланированы действия для того, чтобы облегчить женщину», — передает ТАСС слова «Горизонта». Видео с признанием военного предоставлено Минобороны РФ. Российский боец добавил, что о нахождении ВСУ им сообщил мужчина, проживающий в захваченном доме.
Мотострелки ВС РФ приняли решение отправиться в населенный пункт и штурмовать дои, чтобы освободить женщину. На второй день наблюдения они атаковали жилище и уничтожили украинских бойцов. Захваченная женщина и ее сын были спасены.
Ранее бойцы ВС РФ спасли украинского медика Игоря Мацака. После ранения он пролежал около 30 часов в ожидании помощи от ВСУ, но вместо этого его жизнь спасла штурмовая группа российских солдат.
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