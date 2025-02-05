05 февраля 2025

Будущий мэр Верхнего Уфалея вышел на работу

© Служба новостей «URA.RU»
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Кресло главы временно занял спикер горсобрания
Кресло главы временно занял спикер горсобрания Фото:

Андрей Рябенко, который является будущим кандидатом на пост главы Верхнего Уфалея Челябинской области от политблока правительства региона, вышел на работу в качестве вице-мэра. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве.

«Рябенко назначен заместителем главы Верхнего Уфалея. В этом качестве он уже вышел на работу», — сообщил источник.

Ожидается, что сегодня Рябенко подаст пакет документов для участия в конкурсе по отбору кандидатов на пост главы города. Прием документов завершится 8 февраля.

В конкурсной комиссии URA.RU сообщили, что на данный момент поступила одна заявка для участия в конкурсе. Сам конкурс состоится 6 марта.

Кресло главы освободилось после того, как 29 января депутаты горсобрания приняли досрочную отставку Сергея Тарасова. К Тарасову имелись претензии как со стороны местных депутатов, так и руководства области. До выборов нового мэра обязанности главы исполняет спикер горсобрания Сергей Ханин.

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Андрей Рябенко, который является будущим кандидатом на пост главы Верхнего Уфалея Челябинской области от политблока правительства региона, вышел на работу в качестве вице-мэра. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве. «Рябенко назначен заместителем главы Верхнего Уфалея. В этом качестве он уже вышел на работу», — сообщил источник. Ожидается, что сегодня Рябенко подаст пакет документов для участия в конкурсе по отбору кандидатов на пост главы города. Прием документов завершится 8 февраля. В конкурсной комиссии URA.RU сообщили, что на данный момент поступила одна заявка для участия в конкурсе. Сам конкурс состоится 6 марта. Кресло главы освободилось после того, как 29 января депутаты горсобрания приняли досрочную отставку Сергея Тарасова. К Тарасову имелись претензии как со стороны местных депутатов, так и руководства области. До выборов нового мэра обязанности главы исполняет спикер горсобрания Сергей Ханин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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