В Екатеринбурге массово переносят авиарейсы на фоне мощного тумана

В аэропорту Кольцово 6 февраля перенесли три рейса авиакомпании «Уральские авиалинии» из-за ожидания пассажиров, самолеты с которыми не смогли посадить в Екатеринбурге в связи с густым туманом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе перевозчика.
«Из-за ожидания трансферных пассажиров с рейсов U6-300, U6-572 и U6-2956 перенесено время вылета: U6-205 Екатеринбург — Минеральные Воды, U6-174 в Санкт-Петербург и U6-300 в Москву», — говорится в сообщении. Улучшение видимости прогнозируется с 13:00 по местному времени.
Предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях в Екатеринбурге действует с вечера 5 февраля до 11-го числа. В этот период сложится нежелательная обстановка с рассеиванием вредных примесей в атмосфере. При этом Кольцово продолжает работу в текущих условиях.
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