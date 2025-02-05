05 февраля 2025

В Екатеринбурге массово переносят авиарейсы на фоне мощного тумана

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт Кольцово. Екатеринбург , аэропорт, кольцово, ural airlines, смог, самолет, туман
Улучшение видимости ожидается после 13:00 Фото:

В аэропорту Кольцово 6 февраля перенесли три рейса авиакомпании «Уральские авиалинии» из-за ожидания пассажиров, самолеты с которыми не смогли посадить в Екатеринбурге в связи с густым туманом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе перевозчика.

«Из-за ожидания трансферных пассажиров с рейсов U6-300, U6-572 и U6-2956 перенесено время вылета: U6-205 Екатеринбург — Минеральные Воды, U6-174 в Санкт-Петербург и U6-300 в Москву», — говорится в сообщении. Улучшение видимости прогнозируется с 13:00 по местному времени.

Предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях в Екатеринбурге действует с вечера 5 февраля до 11-го числа. В этот период сложится нежелательная обстановка с рассеиванием вредных примесей в атмосфере. При этом Кольцово продолжает работу в текущих условиях.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В аэропорту Кольцово 6 февраля перенесли три рейса авиакомпании «Уральские авиалинии» из-за ожидания пассажиров, самолеты с которыми не смогли посадить в Екатеринбурге в связи с густым туманом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе перевозчика. «Из-за ожидания трансферных пассажиров с рейсов U6-300, U6-572 и U6-2956 перенесено время вылета: U6-205 Екатеринбург — Минеральные Воды, U6-174 в Санкт-Петербург и U6-300 в Москву», — говорится в сообщении. Улучшение видимости прогнозируется с 13:00 по местному времени. Предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях в Екатеринбурге действует с вечера 5 февраля до 11-го числа. В этот период сложится нежелательная обстановка с рассеиванием вредных примесей в атмосфере. При этом Кольцово продолжает работу в текущих условиях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...