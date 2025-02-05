Курганцам придется заплатить больше штрафов за нарушения под камерами

Установка комплексов фотовидеофиксации в Курганской области помогла снизить количество правонарушений на дорогах. Об этом рассказал начальник управления Госавтоинспекции региона Юрий Филипчук на брифинге, посвященном итогам деятельности за 2024 год. При этом курганцам придется оплатить большее количество штрафов.
«В течение прошлого года с помощью средств, работающих в автоматическом режиме, было задокументировано свыше 609 000 правонарушений, количество этих правонарушений в прошлом году по сравнению с 2023 годом возросло на 22%», — рассказал Юрий Филипчук. Он отметил, что данные технические средства применялись практически на всех территориях муниципальных образований, где были проблемы с аварийностью.
Начальник ГАИ региона пояснил, что на данный момент положительное влияние на дорожно-транспортную обстановку оказывают комплексы фотовидеофиксации. «Там, где у нас комплексы установлены, мы практически не фиксируем дорожно-транспортных происшествий. Потому что люди понимают, что здесь ведется постоянный круглосуточный надзор за дорожным движением, потому здесь они соблюдают правила дорожного движения», — отметил он.
На брифинге также рассказали, что на текущий и последующий 2026 год на развитие в регионе системы фотовидеофиксации из областного бюджета уже выделено 143 миллиона рублей. Это на 42 миллиона рублей больше, чем годом ранее.
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