Таксисты обратились к правительству с просьбой об отмене медосмотров

Таксисты обратились к правительству России с просьбой об отмене ежедневных предрейсовых медицинских осмотрах водителей. С такой инициативой выступил союз «Цифровой мир», который обратил внимание на нехватку инфраструктуры для выполнения требований.
«Но сейчас в городах с населением 500 тысяч человек есть от одного до пяти медпунктов», — говорится в письме союза, передает «Известия». По их данным, чтобы обеспечить медосмотрами десять тысяч таксистов, требуется не менее 60 круглосуточных медпунктов.
Общественники предложили провести эксперимент по отмене обязательных медосмотров в пяти регионах страны. По итогам этого эксперимента предлагается рассмотреть возможность полного исключения нормы из законодательства. Идею проведения эксперимента поддержали в Объединении самозанятых России. Руководитель организации Иван Литвинов заявил, что отмена избыточных требований позволит упростить доступ на рынок труда и не повлияет на безопасность перевозок. По его словам, предрейсовые медосмотры давно стали формальностью и не выполняют своей функции.
В Министерстве транспорта России «Известиям» подчеркнули, что предрейсовые медицинские осмотры являются «базовой гарантией безопасности» услуг такси. Однако в ведомстве выразили готовность рассмотреть варианты оптимизации процедур, в том числе с применением цифровых технологий, совместно с экспертным и автомобильным сообществом.
