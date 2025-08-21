Таксисты обратились к правительству с просьбой об отмене медосмотров

Общественники предложили эксперимент по отмене медосмотров в пяти регионах страны
Таксисты обратились к правительству России с просьбой об отмене ежедневных предрейсовых медицинских осмотрах водителей. С такой инициативой выступил союз «Цифровой мир», который обратил внимание на нехватку инфраструктуры для выполнения требований.

«Но сейчас в городах с населением 500 тысяч человек есть от одного до пяти медпунктов», — говорится в письме союза, передает «Известия». По их данным, чтобы обеспечить медосмотрами десять тысяч таксистов, требуется не менее 60 круглосуточных медпунктов.

Общественники предложили провести эксперимент по отмене обязательных медосмотров в пяти регионах страны. По итогам этого эксперимента предлагается рассмотреть возможность полного исключения нормы из законодательства. Идею проведения эксперимента поддержали в Объединении самозанятых России. Руководитель организации Иван Литвинов заявил, что отмена избыточных требований позволит упростить доступ на рынок труда и не повлияет на безопасность перевозок. По его словам, предрейсовые медосмотры давно стали формальностью и не выполняют своей функции.

В Министерстве транспорта России «Известиям» подчеркнули, что предрейсовые медицинские осмотры являются «базовой гарантией безопасности» услуг такси. Однако в ведомстве выразили готовность рассмотреть варианты оптимизации процедур, в том числе с применением цифровых технологий, совместно с экспертным и автомобильным сообществом.

