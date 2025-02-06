РБК выяснил, почему Борисова уволили с поста главы «Роскосмоса»

По распоряжению президента РФ Владимира Путина, Юрий Борисов освобожден от должности главы госкорпорации «Роскосмос». Источники, знакомые с ситуацией, заявляют, что это произошло из-за сложностей с параметрами реализации проекта Национального космического центра (НКЦ).
«Кадровые решения были приняты на фоне неопределенности с параметрами реализации проекта Национального космического центра в Москве, который строится на территории ГКНПЦ имени Хруничева», — передает РБК со ссылкой на собственные источники. Инсайдер отметил, что из-за увеличения стоимости строительства меняется и распределение территорий, что приводит к пересмотру будущих операционных расходов.
Большинство работников «Роскосмоса» не были в курсе о подобных изменениях в кадровой структуре. Увольнение Борисова произошло за один вечер. На его место был назначен замминистра транспорта РФ Дмитрия Баканова. В период с 2011 по 2019 год он возглавлял компанию «Спутниковая система „Гонец“», сначала занимая пост президента, а позже приняв должность генерального директора.
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