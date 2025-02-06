РБК выяснил, почему Борисова уволили с поста главы «Роскосмоса»

РБК: Борисова уволили с поста главы «Роскосмоса» из-за реализации проекта НКЦ
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Об увольнении Юрия Борисова многие сотрудники «Роскосмоса» не знали
Об увольнении Юрия Борисова многие сотрудники «Роскосмоса» не знали Фото:

По распоряжению президента РФ Владимира Путина, Юрий Борисов освобожден от должности главы госкорпорации «Роскосмос». Источники, знакомые с ситуацией, заявляют, что это произошло из-за сложностей с параметрами реализации проекта Национального космического центра (НКЦ). 

«Кадровые решения были приняты на фоне неопределенности с параметрами реализации проекта Национального космического центра в Москве, который строится на территории ГКНПЦ имени Хруничева», — передает РБК со ссылкой на собственные источники. Инсайдер отметил, что из-за увеличения стоимости строительства меняется и распределение территорий, что приводит к пересмотру будущих операционных расходов.

Большинство работников «Роскосмоса» не были в курсе о подобных изменениях в кадровой структуре. Увольнение Борисова произошло за один вечер. На его место был назначен замминистра транспорта РФ Дмитрия Баканова. В период с 2011 по 2019 год он возглавлял компанию «Спутниковая система „Гонец“», сначала занимая пост президента, а позже приняв должность генерального директора.

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По распоряжению президента РФ Владимира Путина, Юрий Борисов освобожден от должности главы госкорпорации «Роскосмос». Источники, знакомые с ситуацией, заявляют, что это произошло из-за сложностей с параметрами реализации проекта Национального космического центра (НКЦ).  «Кадровые решения были приняты на фоне неопределенности с параметрами реализации проекта Национального космического центра в Москве, который строится на территории ГКНПЦ имени Хруничева», — передает РБК со ссылкой на собственные источники. Инсайдер отметил, что из-за увеличения стоимости строительства меняется и распределение территорий, что приводит к пересмотру будущих операционных расходов. Большинство работников «Роскосмоса» не были в курсе о подобных изменениях в кадровой структуре. Увольнение Борисова произошло за один вечер. На его место был назначен замминистра транспорта РФ Дмитрия Баканова. В период с 2011 по 2019 год он возглавлял компанию «Спутниковая система „Гонец“», сначала занимая пост президента, а позже приняв должность генерального директора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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