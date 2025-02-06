Ректор УрФУ впервые высказался об интриге вокруг переназначения

Ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров, у которого в апреле истекают полномочия, заявил, что процесс его переназначения находится «в нормальной стадии». Такой комментарий он дал корреспонденту URA.RU на фоне слухов о кулуарных проблемах.
«В нормальной стадии [процесс переназначения], все идет в соответствии с нормативными сроками. URA.RU нужно премию выписать за упорство [в освещении темы]. Кроме вас ее никто не обсуждает», — убежден он.
О том, что Кокшаров может покинуть вуз, URA.RU сообщило накануне. По словам осведомленного источника агентства, против переназначения Кокшарова якобы выступает глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. Параллельно согласования на пост ректора, по слухам, проходит помощник полпреда президента РФ в УрФО Евгений Гурарий. Сам он это, впрочем, никак не комментирует.
Полномочия Кокшарова, занимающего должность с 2010 года, истекают в апреле. Приказ о назначении его или кого-то другого подпишет премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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