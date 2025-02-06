На трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск ограничили скорость до 50 км в час

За соблюдением ПДД будут следить гаишники Фото: Анна Майорова © URA.RU

На Режевском тракте установили знаки, ограничивающие скорость до 50 километров в час из-за плохой дороги. Речь идет об участке с 20-го по 27-й километр. Ограничения снимут после восстановления проезжей части, рассказали URA.RU в пресс-службе управления автомобильных дорог Свердловской области.

«Установить сроки временного ограничения для всех категорий транспорта на автодороге Екатеринбург — Реж — Алапаевск на территории Березовского округа с 3 февраля до момента устранения недостатков», — следует из акта по введению временных ограничений. На участке будут устранять выбоину и колею.

Ремонт начнут с началом сезона дорожных работ (ближе к весне). За соблюдением правил на трассе будут следить инспекторы ДПС.

Режевской тракт оказался в числе самых опасных региональных дорог за 2024 год. За 12 месяцев там произошло 34 аварий, в которых погибли 18 человек, а получили травмы — 55. Подобные ограничения на время ремонта ввели на Серовском тракте — также считается одним из самых опасных (69 ДТП — 18 погибших, 87 пострадавших).

Документ: управление автодорог Свердловской области