Главный свердловский гаишник назвал трассы, где погибают больше всего людей

Самыми опасными свердловскими трассами стали Тюменский и Пермский тракты
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Областные трассы. Екатеринбург, дорожный знак, ограничение скорости, неровности, тюменский тракт
На Тюменском тракте погибли 32 человека Фото:

Самыми опасными трассами за 2024 год в Свердловской области стали Тюменский и Пермский тракты, где случилось 122 аварии. В них погибли 32 человека, а получили травмы — 172. Об этом рассказал главный государственный инспектор безопасности дорожного движения региона Алексей Спиридонов.

«На федеральных трассах наибольшее количество ДТП произошло на трассах Екатеринбург — Тюмень и Пермь — Екатеринбург», — сказал Спиридонов в ходе пресс-конференции ТАСС. Среди региональных самыми опасными оказались ЕКАД (72 ДТП — 15 человек погибших, 121 пострадавший), Серовский тракт (69 ДТП — 18 погибших, 87 пострадавших) и Режевской тракт (34 ДТП — 18 погибших, 55 пострадавших).

По словам главы свердловской ГАИ, за весь год на Урале произошло более 45 тысяч аварий, большая часть которых связана с нарушением скоростного режима. Причинами также стали выезды на встречку, пьяные водители и несоответствие очередности проезда.

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Самыми опасными трассами за 2024 год в Свердловской области стали Тюменский и Пермский тракты, где случилось 122 аварии. В них погибли 32 человека, а получили травмы — 172. Об этом рассказал главный государственный инспектор безопасности дорожного движения региона Алексей Спиридонов. «На федеральных трассах наибольшее количество ДТП произошло на трассах Екатеринбург — Тюмень и Пермь — Екатеринбург», — сказал Спиридонов в ходе пресс-конференции ТАСС. Среди региональных самыми опасными оказались ЕКАД (72 ДТП — 15 человек погибших, 121 пострадавший), Серовский тракт (69 ДТП — 18 погибших, 87 пострадавших) и Режевской тракт (34 ДТП — 18 погибших, 55 пострадавших). По словам главы свердловской ГАИ, за весь год на Урале произошло более 45 тысяч аварий, большая часть которых связана с нарушением скоростного режима. Причинами также стали выезды на встречку, пьяные водители и несоответствие очередности проезда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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