05 февраля 2025

Новая районная поликлиника в ЯНАО заменит два деревянных корпуса

Строительство поликлиники в Пуровском районе подходит к завершению
© Служба новостей «URA.RU»
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В Тарко-Сале готово здание детской поликлиники (архивное фото)
В Тарко-Сале готово здание детской поликлиники (архивное фото) Фото:

В Тарко-Сале (ЯНАО) подходит к завершению строительство современной детской поликлиники. Здание заменит два прежних деревянных корпуса, сообщает пресс-служба окружного правительства.

«Современное большое здание объединит под одной крышей детскую поликлинику и круглосуточный стационар, которые сейчас находятся в разных частях города. Медучреждение возводят на территории больничного городка», — сообщает пресс-служба окружного правительства на официальном сайте. 

Площадь строящегося медицинского центра составляет примерно 17 тысяч квадратных метров. Конструкция здания уже завершена, и оно подключено к системам тепло- и водоснабжения. Внутри здания выполнена подготовительная отделка. На данный момент активно проводятся работы по чистовой отделке помещений. Также идет установка внутренних инженерных коммуникаций, включая системы водоснабжения, канализации, электроснабжения и вентиляции, а также монтаж кабельных линий для слаботочных устройств. Фасады здания, украшенные витражами, уже готовы.

Завершение строительства запланировано на конец текущего года, при этом готовность объекта оценивается в 80%. В ходе последней проверки специалисты Госстройнадзора подтвердили высокое качество выполненных работ и их соответствие проектной документации.

"Близится к завершению стройка новой детской поликлиники в Тарко-Сале. Для удобства пуровчан здесь же оборудуем современный стационар на 30 мест. Новое здание заменит два старых деревянных корпуса", — пишет губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в telegram-канале.

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В Тарко-Сале (ЯНАО) подходит к завершению строительство современной детской поликлиники. Здание заменит два прежних деревянных корпуса, сообщает пресс-служба окружного правительства. «Современное большое здание объединит под одной крышей детскую поликлинику и круглосуточный стационар, которые сейчас находятся в разных частях города. Медучреждение возводят на территории больничного городка», — сообщает пресс-служба окружного правительства на официальном сайте.  Площадь строящегося медицинского центра составляет примерно 17 тысяч квадратных метров. Конструкция здания уже завершена, и оно подключено к системам тепло- и водоснабжения. Внутри здания выполнена подготовительная отделка. На данный момент активно проводятся работы по чистовой отделке помещений. Также идет установка внутренних инженерных коммуникаций, включая системы водоснабжения, канализации, электроснабжения и вентиляции, а также монтаж кабельных линий для слаботочных устройств. Фасады здания, украшенные витражами, уже готовы. Завершение строительства запланировано на конец текущего года, при этом готовность объекта оценивается в 80%. В ходе последней проверки специалисты Госстройнадзора подтвердили высокое качество выполненных работ и их соответствие проектной документации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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