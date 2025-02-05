В Тарко-Сале (ЯНАО) подходит к завершению строительство современной детской поликлиники. Здание заменит два прежних деревянных корпуса, сообщает пресс-служба окружного правительства.
«Современное большое здание объединит под одной крышей детскую поликлинику и круглосуточный стационар, которые сейчас находятся в разных частях города. Медучреждение возводят на территории больничного городка», — сообщает пресс-служба окружного правительства на официальном сайте.
Площадь строящегося медицинского центра составляет примерно 17 тысяч квадратных метров. Конструкция здания уже завершена, и оно подключено к системам тепло- и водоснабжения. Внутри здания выполнена подготовительная отделка. На данный момент активно проводятся работы по чистовой отделке помещений. Также идет установка внутренних инженерных коммуникаций, включая системы водоснабжения, канализации, электроснабжения и вентиляции, а также монтаж кабельных линий для слаботочных устройств. Фасады здания, украшенные витражами, уже готовы.
Завершение строительства запланировано на конец текущего года, при этом готовность объекта оценивается в 80%. В ходе последней проверки специалисты Госстройнадзора подтвердили высокое качество выполненных работ и их соответствие проектной документации.
"Близится к завершению стройка новой детской поликлиники в Тарко-Сале. Для удобства пуровчан здесь же оборудуем современный стационар на 30 мест. Новое здание заменит два старых деревянных корпуса", — пишет губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в telegram-канале.
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