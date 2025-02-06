Свердловский облсуд изменил приговор стрелкам из «Гринвича»

Осужденным за стрельбу в «Гринвиче» екатеринбуржцам изменили приговор
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Участники перестрелки попытались обжаловать приговор
Участники перестрелки попытались обжаловать приговор Фото:

Жителям Екатеринбурга Рази Халилову и Гусейну Аллахвердиеву, которые отбывают наказание за стрельбу в ТРЦ «Гринвич», снизили срок дополнительного наказания — период, в который они не смогут носить оружие, сократили на месяц. Об этом сообщает официальный telegram-канал Свердловского областного суда.

«Суд апелляционной инстанции, рассмотрев материалы дела, квалификацию действий осужденных, а также назначенное им наказание в виде лишения свободы оставил без изменения, снизив лишь размер дополнительного наказания каждому из осужденных на 1 месяц», — говорится в посте.

В сентябре 2024 года Ленинский районный суд признал Халилова и Аллахвердиева виновным в хулиганстве с применением оружия. Их приговорили к четырем годам колонии и лишили права заниматься деятельностью, связанной с ношением и хранением оружия, сроком на три года. Именно вторую часть наказания уменьшили.

В ноябре 2023 года в ТРЦ «Гринвич» Халилов и Аллахвердиев вступили в словесную перепалку, а затем открыли стрельбу из травматических пистолетов. В присутствии посетителей они сделали 17 выстрелов, но никто, кроме них самих, серьёзно не пострадал — хулиганы получили незначительные ранения.

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Жителям Екатеринбурга Рази Халилову и Гусейну Аллахвердиеву, которые отбывают наказание за стрельбу в ТРЦ «Гринвич», снизили срок дополнительного наказания — период, в который они не смогут носить оружие, сократили на месяц. Об этом сообщает официальный telegram-канал Свердловского областного суда. «Суд апелляционной инстанции, рассмотрев материалы дела, квалификацию действий осужденных, а также назначенное им наказание в виде лишения свободы оставил без изменения, снизив лишь размер дополнительного наказания каждому из осужденных на 1 месяц», — говорится в посте. В сентябре 2024 года Ленинский районный суд признал Халилова и Аллахвердиева виновным в хулиганстве с применением оружия. Их приговорили к четырем годам колонии и лишили права заниматься деятельностью, связанной с ношением и хранением оружия, сроком на три года. Именно вторую часть наказания уменьшили. В ноябре 2023 года в ТРЦ «Гринвич» Халилов и Аллахвердиев вступили в словесную перепалку, а затем открыли стрельбу из травматических пистолетов. В присутствии посетителей они сделали 17 выстрелов, но никто, кроме них самих, серьёзно не пострадал — хулиганы получили незначительные ранения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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