Мишустин назначил еще одной категории россиян двойную пенсию

Ставшие инвалидами в ходе боевых действий ополченцы Донецкой и Луганской народных республик будут получать двойную пенсию. Соответствующий законопроект правительства рассматривается в Госдуме, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина 6 февраля. Государство демонстрирует социальную ответственность перед теми, кто получил ранения, защищая страну вне зависимости от того, в каком статусе они это делали, объяснил URA.RU директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов.
«Сегодня в повестке вопрос, который касается поддержки наших граждан, в частности, военных пенсионеров. Президент особо подчеркивал, что их благополучие является безусловным приоритетом всех уровней власти, как и обеспечение социальной справедливости», — сказал Мишустин.
Премьер отметил, что в октябре прошлого года так называемые военные пенсии были проиндексированы на 5,1%. Но реальный уровень инфляции по итогам года превысил прогнозируемые значения и составил 9,5%.
«Поэтому по поручению главы государства подготовлены соответствующие корректировки в закон о дополнительном увеличении военных пенсий еще на 4,4%, причем с 1 января текущего года. К уже произведенным выплатам за два первых месяца будет сделана доплата. Для выполнения таких обязательств все необходимое финансирование предусмотрено», — подчеркнул председатель правительства.
Мишустин добавил, что ранее правительство разработало поправки в законодательство для поддержки ополченцев ДНР и ЛНР, чтобы они могли в случае ранений в ходе боевых действий получать две пенсии одновременно: одну — по старости или выслуге лет, другую — по инвалидности. На прошлой неделе Госдума приняла законопроект в первом чтении, ко второму подготовлены поправки.
«Они предполагают, что участникам добровольческих формирований, которые пострадали на поле боя, пенсия по инвалидности станет назначаться в беззаявительном порядке. Для членов воинских формирований такой подход же предусмотрен законопроектом. Людям не придется подавать какие-либо документы, все нужные органам соцзащиты сведения содержатся в государственной информационной системе», — пояснил премьер-министр. Кроме того, усовершенствуют процедуру выплаты пенсионных накоплений погибших участников СВО.
Индексацию в октябре власти производили, ориентируясь на те целевые показатели по инфляции, которые ранее закладывались в бюджет, объяснил Константин Ордов. По итогам года рост цен оказался выше, и государство выполняет свои социальные обязательства перед военными пенсионерами.
«Скорее всего эта индексация не последняя в 2025 году, имеет смысл проводить ее несколько раз в год, чтобы можно было учитывать сложившуюся макроэкономическую ситуацию и не увеличивать резко нагрузку на бюджет. В любом случае та сумма, которая потребуется, будет посильна для бюджета», — сказал эксперт.
Двойная пенсия для ополченцев, ставших инвалидами в ходе боевых действий, — продолжение социально ответственной политики государства и демонстрация того, что защитники Родины для него в приоритете вне зависимости от их статуса, отметил собеседник URA.RU. «Люди отдали долг стране, стали инвалидами, и наверняка теперь им требуются повышенные расходы на медицинские услуги. Для военных такая двойная пенсия была предусмотрена, для ополченцев — нет, и сейчас пробел устраняют. Вряд ли идет речь о существенных для государства дополнительных расходах, при этом люди будут знать, что государство не бросает их в таких ситуациях», — подчеркнул Ордов.
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