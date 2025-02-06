Адвокат экс-главы PR-кошелька властей ХМАО сделал заявление о нарушении прав подсудимой

В Ханты-Мансийском районном суде защита экс-главы «Открытого региона» Оксаны Макеевой заявила о нарушении прав своей подзащитной. В частности, им не дали ознакомиться с вещественными доказательствами по уголовному делу, передает журналист URA.RU из зала судебного заседания.
«В ходе предварительного следствия в связи с незаконным и необоснованным действием следователя сторона защиты была лишена возможности ознакомиться с материалами уголовного дела и вещественными доказательствами в полном объеме. […] Прошу истребовать из следственного органа и обеспечить наличие в судебном помещении Ханты-Мансийского районного суда всех предметов и документов, признанных вещественными доказательствами по уголовному делу. Предоставить стороне защиты возможность ознакомления с предметами и документами», — заявил адвокат на заседании. Суд удовлетворил ходатайство, сторона обвинения также не возражала.
Также во время зачитывания материалов дела, адвокат обратил внимание на то, что в одном из томов количество листов стало больше уже после того, как с ними ознакомилась сторона защиты. Он попросил зафиксировать этот факт в судебном протоколе.
«Материалы уголовного дела должны быть предоставлены обвиняемой и ее защитнику в прошитом и пронумерованном виде. Исходя из непосредственного изучения данного тома [на заседании], уже после ознакомления обвиняемой Макеевой и ее защитника с данным томом он был расшит и дополнен материалами. В связи с чем прошу суд признать факт нарушения прав подсудимой Макеевой на ознакомление с материалами уголовного дела», — сказал на суде адвокат.
Дело Оксаны Макеевой рассматривает Ханты-Мансийский районный суд. Экс-руководителю «Открытого региона» вменяют злоупотребление должностными полномочиями и растрату. Ранее адвокат говорил журналисту URA.RU о нарушениях в судебном процессе, а сама Макеева заявила о голословности обвинений в свой адрес.
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