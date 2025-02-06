Хоккейный клуб «Автомобилист» (Екатеринбург) проиграл «Ак Барсу» (Казань), завершив 11-матчевую победную серию в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч прошел на «Татнефть-Арене». Счет составил 4:1 (2:1, 1:0, 1:0), передает сайт khl.ru.
Единственную шайбу «Автомобилиста» забросил нападающий Брукс Мэйсек в конце первого периода. Он сыграл на добивании, так как вратарь соперника не смог зафиксировать снаряд. Этот матч стал 350-м для главного тренера уральцев Николая Заварухина и 550-м для их бомбардира Стефана Да Косты в КХЛ.
До этого в первом отрезке у «Ак Барса» отличились форварды Кирилл Семенов и Артем Галимов. Во втором периоде последний гол в матче забил игрок атаки Дмитрий Яшкин. Вторая и третья шайбы казанцев были забиты в большинстве. Последний гол был забит в пустые ворота гостей нападающим ХК «Ак Барс» Семеном Кошелевым за 40 секунд до конца игры.
После 52 матчей «Автомобилист» в таблице Востока уступил «Ак Барсу». Екатеринбуржцы опустились со второго на четвертое место с 70 очками. Казанцы поднялись до второй позиции — 72 очка. Третье место у «Салавата Юлаева» — 71 очко, а лидирует «Трактор» с 76 очками. В регулярном чемпионате у «Ак Барса» и «Автомобилиста» третья и пятая строчки соответственно.
За свою серию из 11 побед ХК «Автомобилист» одолел «Амур», дважды «Ладу», «Авангард», «Сочи», «Спартак», «Салават Юлаев», «Адмирал», минское «Динамо» и «Барыс» в Астане. Первое поражение в этом году случилось в уральском дерби 5 января.
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