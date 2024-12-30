Россия поддержит Абхазию миллиардами рублей

Россия направит Абхазии 5,2 миллиарда рублей в 2025 году. Эти деньги пойдут на социально-экономическое развитие страны. Об этом рассказал и.о министра финансов республики Владимир Делба.
«Большая часть средств российской финансовой помощи в объеме 5 миллиардов рублей будет направлена на социально-экономическое развитие Абхазии, в том числе и на софинансирование заработной платы работников бюджетной сферы», — подчеркнул Делба на заседании Парламента Абхазии. Его слова передает Sputnik Абхазия в своем telegram-канале.
В ноябре 2024 года в Абхазии проходили протесты, вызванные ратификацией соглашения, предоставляющего российским предприятиям особые права на инвестиционные проекты в республике. Оппозиция заявляла, что данное соглашение ставит под угрозу национальный суверенитет страны. Далее Абхазия и Россия продолжили переговоры о сотрудничестве. Например, из Абхазии в РФ привезено порядка 30 000 тонн мандаринов, передает MK.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.