Россия поддержит Абхазию миллиардами рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Россия направит Абхазии более пяти миллиардов рублей
Россия направит Абхазии более пяти миллиардов рублей Фото:

Россия направит Абхазии 5,2 миллиарда рублей в 2025 году. Эти деньги пойдут на социально-экономическое развитие страны. Об этом рассказал и.о министра финансов республики Владимир Делба.

«Большая часть средств российской финансовой помощи в объеме 5 миллиардов рублей будет направлена на социально-экономическое развитие Абхазии, в том числе и на софинансирование заработной платы работников бюджетной сферы», — подчеркнул Делба на заседании Парламента Абхазии. Его слова передает Sputnik Абхазия в своем telegram-канале.

В ноябре 2024 года в Абхазии проходили протесты, вызванные ратификацией соглашения, предоставляющего российским предприятиям особые права на инвестиционные проекты в республике. Оппозиция заявляла, что данное соглашение ставит под угрозу национальный суверенитет страны. Далее Абхазия и Россия продолжили переговоры о сотрудничестве. Например, из Абхазии в РФ привезено порядка 30 000 тонн мандаринов, передает MK.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия направит Абхазии 5,2 миллиарда рублей в 2025 году. Эти деньги пойдут на социально-экономическое развитие страны. Об этом рассказал и.о министра финансов республики Владимир Делба. «Большая часть средств российской финансовой помощи в объеме 5 миллиардов рублей будет направлена на социально-экономическое развитие Абхазии, в том числе и на софинансирование заработной платы работников бюджетной сферы», — подчеркнул Делба на заседании Парламента Абхазии. Его слова передает Sputnik Абхазия в своем telegram-канале. В ноябре 2024 года в Абхазии проходили протесты, вызванные ратификацией соглашения, предоставляющего российским предприятиям особые права на инвестиционные проекты в республике. Оппозиция заявляла, что данное соглашение ставит под угрозу национальный суверенитет страны. Далее Абхазия и Россия продолжили переговоры о сотрудничестве. Например, из Абхазии в РФ привезено порядка 30 000 тонн мандаринов, передает MK.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...