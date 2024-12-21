21 декабря 2024

Абхазия получила ответ на клич к РФ о помощи: республика выпрашивает у Путина электричество даром

Песков: Россия ответит Абхазии на просьбу о гуманитарной поставке электроэнергии
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Дмитрий Песков пожелала Абхазии процветания на фоне энергетического кризиса в стране
Дмитрий Песков пожелала Абхазии процветания на фоне энергетического кризиса в стране Фото:
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Протесты в Абхазии против ратификации инвестиционного соглашения с Россией

Россия готовит ответ на запрос Абхазии о гуманитарных поставках электричества. В стране назрел энергетический кризис, одной из крайностей которого стала волна массовых протестов. Подробнее о сложившейся ситуации в маленькой горной стране — узнаете из публикации URA.RU.

Абхазия просит у России бесплатное электричество

На фоне острого энергетического кризиса, республика запросила у РФ гуманитарную помощь в виде поставок электроэнергии. Просьбу озвучил исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба. Глава государства объяснил, что страна не в состоянии самостоятельно выбраться из неприятной ситуации. Нужна помощь стратегического партнера. Гунба выразил надежду, что Москва примет решение как можно скорее.

В Кремле пообещали рассмотреть запрос Абхазии на бесплатное электричество

По словом пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Абзахия вскоре получит ответ от РФ на запрос о поставках электроэнергии. В Кремле напомнили, что Россия признает Абхазию. Республике в непростое время пожелали стабильности, процветания и счастья, пишет RT.

Абхазия стоит на грани гуманитарной катастрофы

Абхазские власти пожаловались, что все финансы уходят на оплату поступающего из России электричества. Поставки проводятся по высоким ценам из-за отказа от инвестиционного соглашения с Москвой.

Ситуация усугубилась 11 декабря. Днем электроэнергию стала подавать всего на три часа. Это вынудило многие фабрики, заводы и компании перейти на генераторы. Основаня причина кроется в сбое работы на Ингурской ГЭС. Это произошло из-за низкого уровня воды, который не позволяет функционировать станции. Гунба предположил, что в дальнейшем свет будут отключать по 9–11 часов в сутки

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Россия готовит ответ на запрос Абхазии о гуманитарных поставках электричества. В стране назрел энергетический кризис, одной из крайностей которого стала волна массовых протестов. Подробнее о сложившейся ситуации в маленькой горной стране — узнаете из публикации URA.RU. Абхазия просит у России бесплатное электричество На фоне острого энергетического кризиса, республика запросила у РФ гуманитарную помощь в виде поставок электроэнергии. Просьбу озвучил исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба. Глава государства объяснил, что страна не в состоянии самостоятельно выбраться из неприятной ситуации. Нужна помощь стратегического партнера. Гунба выразил надежду, что Москва примет решение как можно скорее. В Кремле пообещали рассмотреть запрос Абхазии на бесплатное электричество По словом пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Абзахия вскоре получит ответ от РФ на запрос о поставках электроэнергии. В Кремле напомнили, что Россия признает Абхазию. Республике в непростое время пожелали стабильности, процветания и счастья, пишет RT. Абхазия стоит на грани гуманитарной катастрофы Абхазские власти пожаловались, что все финансы уходят на оплату поступающего из России электричества. Поставки проводятся по высоким ценам из-за отказа от инвестиционного соглашения с Москвой. Ситуация усугубилась 11 декабря. Днем электроэнергию стала подавать всего на три часа. Это вынудило многие фабрики, заводы и компании перейти на генераторы. Основаня причина кроется в сбое работы на Ингурской ГЭС. Это произошло из-за низкого уровня воды, который не позволяет функционировать станции. Гунба предположил, что в дальнейшем свет будут отключать по 9–11 часов в сутки
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