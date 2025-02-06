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00:30
В Госдуму внесен проект о выплате пособия на ребенка до 23 лет
00:27
В ХМАО следователи заинтересовались юношей, сломавшим позвоночник в спортзале
00:25
В Петербурге умер заслуженный артист России Анатолий Худолеев
«Очередная агония ВСУ»: что происходит в Курской области после нового контрнаступления украинской армии
00:25
Стоимость строительства поликлиники в центре Кургана выросла почти на 50 миллионов
00:20
Армия РФ отразила контратаку украинской армии в Курской области
00:11
НОВАТЭК собрал заявки на размещение облигаций на 500 млн долларов
В Подмосковье разбился легкомоторный самолет, в Баку пытаются закрыть «Русский дом»: главные события 6 февраля
00:08
Жестоко расправился с родней и отправился в Пермь на поиски: ревнивец преследует возлюбленную
06 февраля 2025
23:54
Екатеринбургский ветеран получил награду от Путина. Фото
23:52
Бастрыкин затребовал доклад из-за нападения собаки на челябинского школьника
Путин принял новый вызов Трампа и Маска
23:50
Минобороны раскрыло потери ВСУ при попытке контратаки в Курской области
23:44
Трамп введет санкции против МУС, который выдал ордер на арест Путина
23:39
Посол РФ Кузнецов: финские власти призывают граждан готовиться к войне
Сделать уроки интересными: Путин рассказал о важных изменениях в системе образования
23:32
Российский топ-чиновник заявил о создании особого фонда для поддержки Абхазии
23:27
ХК «Автомобилист» проиграл «Ак Барсу», завершив 11-матчевую победную серию. Видео
23:27
Россия сорвала попытку контрнаступления ВСУ в Курской области
Мужчины в черном несут букеты алых роз: в Москве прощаются с Арменом Саркисяном. Фоторепортаж
23:20
Епископ Тихон не смог отсудить у митрополита Мефодия компенсацию в один рубль
23:16
Россельхознадзор выявил нарушения в магазинах сети «Светофор»
23:04
В ХМАО прохожую чуть не сбили авто, избили, а после завели на нее уголовное дело. Видео
Судьбу «Справедливой России» определят выборы губернатора Чувашии
22:52
Зачем ВСУ нужны истребители Mirage 2000
22:51
В челябинском селе продают действующий литейно-механический завод
1
22:49
Федеральные журналисты посетили ведущие предприятия Курганской области. Фото
Дроны в России снизят расходы застройщиков
22:39
Россиян, сбежавших из страны, хотят отправить реставрировать храмы в зоне СВО
1
22:37
«Переобувается»: продюсер оценил желание Слепакова* выступать перед россиянами
22:33
В СИЗО отправили поджигателя почты и банка из Кунгура
Путин подсказал молодежи, что может быть лучше блогерства
22:19
Население Курганской области за год сократилось почти на 9 тысяч человек
2
22:17
Как отдыхаем в марте 2025. Инфографика
22:13
Как прошла премьера оперы «Князь Владимир» с SHAMAN в главной роли. Фото, видео
Ежегодная «Лыжня России» пройдет 8 февраля: какие бонусы получат спортсмены, как записаться на гонку
22:08
В Нижневартовске арестованы участники массовой драки
22:02
Валиеву просят вернуть медали: почему олимпийская чемпионка должна отказаться от наград
22:02
«Мажор-5»: что известно о новом сезоне сериала с Прилучным
Как в регионах снизят число коммунальных аварий
22:00
Скандал в Куршевеле, голые фото и ссора с Жириновским: где сейчас Алла Михеева
22:00
Свадьба сквозь слезы, торговля на рынке и депортация: Аните Цой — 54
21:46
Россиянам рассказали, когда ключевая ставка станет ниже
2
В Подмосковье разбился легкомоторный самолет: что известно о трагедии
21:45
Сотни найденных живыми: отряд добровольцев «ЛизаАлерт» Курганской области отмечает важную дату. Фото
21:42
Для российских абитуриентов готовят новые правила
4
21:30
В России объявят год инженера
4
В Баку хотят закрыть «Русский дом»: какие претензии накопились у Азербайджана и чем ответит Россия
21:27
В Нижневартовске арестован дебошир, напавший на ветерана СВО и его соседей
21:20
Экс-депутат Тюменской облдумы Руссу не рассчитался с поставщиками за спецодежду и заклепки
1
21:12
На Украине возбудили дело против Таисии Повалий
2
Мишустин назначил еще одной категории россиян двойную пенсию
21:09
Жителям ХМАО предложили бороться со стрессом, рисуя кофейным раствором
3
21:09
Новак: Россия и Абхазия пересмотрят инвестсоглашение
1
21:07
Тост за весну: 10 ярких картинок для поздравления с Масленицей 2025
Путин начал омоложение власти с космоса
21:06
В Челябинской области на трассе М-5 грузовик столкнулся с легковушкой, пострадал один человек. Фото
21:04
МОК пригласил спортсменов со всего мира на Олимпийские игры — 2026
1
21:01
Возвращение военнопленных, отчет Романова и крах надежд силовиков: события дня в ЯНАО
1
Франция передала Украине Mirage 2000: что известно об истребителе и готовы ли ВСУ его применить
20:59
ФСБ нагрянула в Цыганский поселок Екатеринбурга
1
20:55
В Тобольске обрушился балкон многоквартирного дома. Фото
20:52
Депутат из Екатеринбурга спасает бизнес в разгар уголовного скандала
В Кремле объяснили смену главы Роскосмоса: о чем еще Песков рассказал журналистам
20:50
День рождения области и новые выплаты бюджетникам: главное в Кургане за 6 февраля
20:48
Аналитики назвали самые популярные марки автомобилей у пермяков
20:45
Так проходит слава мира: челябинские олигархи перестройки — что с ними стало. Фото
Проработал меньше Рогозина: что известно о бывшем главе «Роскосмоса»
20:38
Невролог рассказала, что происходит с организмом при дефиците магния
4
20:35
В Пермском крае соцсети распространяют фейк про выплаты на детей
20:33
«Окунь клевал с каждой лунки»: рыбаки из ХМАО похвастались уловом с вылазок в морозы. Фото
ВС РФ нанесли мощный удар по академии Нацгвардии Украины: карта СВО на 6 февраля
20:32
«Она разваливается!»: тюменцев шокировало состояния одной из школ. Фото
1
20:27
Уйдут сотни миллионов: риелтор оценил стоимость ремонта замка Пугачевой и Галкина*
1
20:20
Прокурор Нижневартовска готовит разнос мэрии. Инсайд
20:16
Женщину в Новом Уренгое задержали силовики и она стала героиней эпической истории
1
20:15
Почему на схемах в метро Екатеринбурга пропали новые ветки. Фото
3
20:11
В Кургане представили проект ЖК с террасами и паркингом на месте снесенного кинотеатра «Звездный». Фото
4
20:00
В России хотят ввести поэтапное профессиональное образование
5
19:59
Прокуратура проверит информацию о драке подростка с охранником школы в Челябинске
19:58
Тобольскую городскую думу может покинуть скандальный депутат Жарновский. Инсайд
19:56
В Тюмени ищут врача на зарплату 300 000 рублей
1
19:47
Романы Ханде Эрчел: с кем встречалась звезда «Постучись в мою дверь» в свои 31
19:47
Двум пермячкам, оказавшимся в реанимации, срочно нужна кровь
19:43
Путин поручил сделать школьную программу интереснее
1
19:41
Владимир Путин пообещал посетить Обуховский завод «Алмаз-Антей»
19:35
Жителям ХМАО повысили пенсии
19:34
В Тюмени художник готов подарить квартиру покупателю своей картины
3
19:34
Что принесет удачу в Григорьев день: секреты древних традиций и примет
19:31
Мэр из ХМАО запретил главе поселка высказываться на отчете перед думой
19:30
В Москве решили судьбу северных надбавок для силовиков ЯНАО
1
19:27
СК: внучка экс-мэра Самары тщательно готовилась к его убийству
3
19:25
В Челябинской школе охранник подрался с подростком
1
19:23
Украинские военные будут летать на истребителях от Нидерландов
3
19:21
Патрушев: НАТО хочет парализовать работу портов в России
3
19:16
С чем можно и нельзя есть творог: мнение диетолога, рецепты
19:13
Курганская школа выплатила семье избитого толпой ученика 160 тысяч рублей
2
19:09
«Заманили оберткой»: жители Екатеринбурга возмущены обещаниями крупного застройщика
12
19:07
Появилось видео с места авиакатастрофы в Подмосковье
19:06
В Ленинградском зоопарке в Петербурге объявили санитарный день
19:02
Дорожники изменят схему движения по Тюменскому тракту
19:01
Компании в России стали вводить четырехдневную рабочую неделю
9
19:00
Как выглядит французский истребитель Mirrage, на котором будут летать ВСУ. Фотогалерея
8
18:59
Ветер силой в 10 баллов обрушится на Ямал
18:54
«Травмы не избежать»: психолог на примере Седоковой объяснила, как помочь ребенку пережить смерть
18:53
Врачи Нижневартовска раскрыли состояние школьника, попавшего в реанимацию после драки
18:53
В Петербурге задержан гражданин Таджикистана, находящийся в межгосударственном розыске
2
18:53
Два человека погибли в результате крушения самолета в Подмосковье
18:45
Экс-владелица национализированного «Арианта» судится со своей фирмой
18:43
Туристку из Кубы принудительно выдворили на родину после поездки в ХМАО
18:41
В Свердловской области взлетели цены на молочку. Инфографика
1
18:40
112: в Подмосковье разбился легкомоторный самолет
18:36
«Лента.ру»: в России запустили новый инструмент для продвижения бизнеса
1
18:35
В мэрии Киева начали разыскивать коррупционеров после резкого заявления Кличко
18:35
Беглов объявил о запуске школы для юных госуправленцев
4
18:35
Подавая заявления в ЗАГС, тюменский депутат ГД Горячева выявила несовершенства закона РФ
18:34
Следователи забрались в дом директора «Махачкалавоканала». Видео
1
18:33
Один из крупнейших российских сотовых операторов импортозаместил обработку данных
10
18:32
В Пермском крае участники СВО получат приоритет на выплаты на покупку жилья
18:30
Политический замгубернатора ЯНАО получил спортивную травму. Фото
2
18:28
Авиарейс из Нового Уренгоя в Екатеринбург перенесли на следующий день
18:28
«Курганмашзавод» ищет врачей и медработников на зарплаты до 78 тысяч рублей
6
18:26
В Тюмени резко изменится погода
18:19
Путин заинтересовался весом быков. Видео
7
18:18
Появилось видео драки школьников из Нижневартовска, закончившейся реанимацией. Фото, видео
1
18:13
Под снос попали десятки гаражей в Кургане. Список
18:08
Главные вопросы к работе компании Сердюка в конце 2024 года и в начале 2025
1
18:06
Депутат Матвеев: нелегальным мигрантам наплевать на новый реестр, которого они должны бояться
6
18:05
«Были бандитские разборки»: подробности загадочного исчезновения киргиза в Екатеринбурге
3
18:02
Перестать бояться перемен: психолог рассказала, как легко сменить работу
1
18:01
МИД Британии лишил аккредитации российского дипломата
1
18:00
Владимир Путин вручил премии молодым ученым из Петербурга
18:00
Рынок недвижимости Кургана в феврале: однушки дорожают, трешки дешевеют. Скрин
3
18:00
Челябинские аграрии поставили рекорд по сроку хранения яблок
17:59
Путин нашел способ популяризировать российскую науку
17:57
Big Love Show, бой Штыркова и открытие нового заведения: афиша на выходные в Екатеринбурге
17:55
Мэр Ноябрьска доложил Артюхову о борьбе со снегом и праздничных мероприятиях
1
17:55
Пермские ученые решили научить нейросеть выявлять болезнь Паркинсона
17:54
Челябинец убил любовника жены
2
17:53
Пермь вошла в тройку городов с самыми дешевыми свиданиями на 14 февраля
17:52
Тюменский воздух стал опасным для здоровья
17:50
Во Франции пытаются остановить работу «Русского дома»
3
17:49
Россиян хотят оставить без недвижимости в Финляндии
3
17:46
Приставы назвали причины закрытия точек «Светофора» в Челябинске
2
17:46
Вторую очередь «Дацюк Арены» в Екатеринбурге откроет матч чемпионов
17:41
Главный онколог ХМАО раскрыл наиболее распространенные виды рака у югорчан
17:38
В Кургане скончался борец и ветеран спорта Волосников
3
17:38
В Минобороны раскрыли, что происходит в Курской области
3
17:37
Свердловский облсуд изменил приговор стрелкам из «Гринвича»
2
17:33
Будет ли работать сеть магазинов «Светофор» на Ямале
17:29
Челябинка отдала 109 тысяч рублей за несуществующую путевку во Вьетнам
17:28
«Наши дети мерзнут»: в детсаду Салехарда идет ремонт
17:27
В Екатеринбурге жители ЖБИ остались без электричества
17:27
Курганский губернатор Шумков анонсировал новые выплаты бюджетникам
8
17:26
Трудных подростков хотят отправлять в монастыри на перевоспитание
10
17:23
На месторождении в ЯНАО отремонтируют жилье для вахтовиков «Газпрома»
17:22
Центр Екатеринбурга превратят в большую площадку для работ цифровых художников
17:20
МЧС предложило проиндексировать материальную помощь гражданам при ЧС
17:20
Генпрокурор узнал о собравшем с родных убитых бойцов деньги челябинском военкоме
3
17:17
ХМАО оказался лидером в РФ по числу заявок в престижной премии для чиновников
1
17:15
В Перми для участников «Лыжни России» будут ходить дополнительные автобусы
17:15
Чем известен новый претендент в мэры Кургана Котюсов
9
17:00
Челябинцы стали чаще проверять историю дорогих премиальных автомобилей. Скрин
17:00
Скрывающуюся от приговора экс-замглавы Шадринска Туганову будет искать УФСИН
4
16:57
Ополченцы ДНР и ЛНР получат две пенсии
1
16:55
В ХМАО стал популярен трендовый способ покупки квартир в новостройках, заменивший ипотеку
1
16:54
Трамп заявил, что США получат сектор Газа
3
16:53
Какие праздники отмечают 7 февраля: что нельзя делать в этот день
1
16:50
Лиса и еще Лиса: каких барменов в городе курганцы считают лучшими
2
16:43
«Газпром» продает законсервированный неликвид в ЯНАО. Скрин
2
16:43
Курганского экс-чиновника Можельского позвали участвовать в выборах мэра
3
16:42
Стало известно, на сколько проиндексируют военные пенсии
12
16:41
Строители наполовину вырыли котлован для начала проходки челябинского метротрама
2
16:41
«Раньше была уборщица с тряпкой»: екатеринбуржцев возмутило, что в школах станет больше психологов
5
16:40
Как подать на развод в 2025 году: советы адвоката
16:39
Жители ЯНАО рассказали о минусах местных больниц
16:38
Полицейских попросят проверять здоровье мигрантов
4
16:37
Экс-ОБЭПовца, задержанного по новым эпизодам сбыта вещдоков в Магнитогорске, отправили в СИЗО. Видео
1
16:36
Курганская ОПГ предстанет перед судом за серию тяжких преступлений
5
16:36
Пермский экс-мэр нашел новую работу по специальности
1
16:35
Омбудсмен ХМАО помогла ветерану СВО получить медаль «За Отвагу»
16:35
Жители Перми избавляются от иномарок за 15 тысяч рублей. Скрин
1
16:35
Азербайджан требует прекратить работу Русского дома в Баку
9
16:35
На «курганской Рублевке» назначен новый главный следователь
16:33
ВСУ оставили жителей Курской области без газа и света
16:31
Тюменец закопал в лесу 300 кг прекурсоров наркотиков
16:27
В часовню Ксении Петербургской на Смоленском кладбище очередь из верующих
2
16:24
В Свердловской области взлетели цены на дизель
4
16:23
Начинающего наркоторговца задержали в Новом Уренгое
1
16:21
Эксперты УЗПМ поделились секретами зимней уборки на загородных участках в «Доме моей мечты»
16:20
Под Екатеринбургом школьник едва не задохнулся из-за колпачка от ручки
16:19
Возможную отмену концерта группы блогеров «Цу е фа» обсуждают в Кургане
1
16:17
«Разлетелся на кусочки»: Минобороны показало кадры уничтожения катера ВСУ
1
16:15
Потенциальный канцлер ФРГ захотел позвонить Путину
3
16:15
В курганском департаменте, который возглавит ветеран СВО Шалита, усилили важный блок
2
16:12
Автозавод из Миасса запустит сборку машин в Эфиопии
1
16:12
TikTok-блогеры собирают армию против тюменского педофила
16:09
В отрезанное от «большой земли» ямальское село привезли провизию
16:06
В Кургане выставили на продажу самую маленькую квартиру. Фото
1
16:05
Пермская ученая рассказала об опасности отказа от соли
16:05
Просрочка и насекомые: из-за чего закрыли тюменские «Светофоры»
1
16:00
В Тюмени за полтора миллиона продают самую маленькую квартиру. Фото
16:00
Бизнесмены Мраморов и Симановский подтвердили важный статус крупнейших работодателей страны
1
15:59
Губернатор Махонин показал уникальную школу, которую строят у цирка в Перми. Фото
15:58
Бывший вице-мэр Челябинска Репринцев пытался оспорить срок в СИЗО
15:58
При каком условии в России подешевеют масло и яйца
21
15:55
Wired: Илон Маск рассорил администрацию Трампа
8
15:50
Крупного подрядчика оставили без миллионов и контракта за провал ремонта в Нижнем Тагиле
3
15:49
«Лишь бы не стал белой вороной»: психолог оценила 7 правил воспитания от Ксении Собчак
4
15:48
В уголовном деле свердловского экс-министра появился статусный фигурант
1
15:47
В ХМАО сотрудник сотового оператора попался на сливе телефонных переговоров
15:47
«Кормят нормально»: как живет в СИЗО арестованный за взятку свердловский экс-министр
4
15:46
В аэропорту Ямала задерживается вылет в Махачкалу, рейс до Сургута отменен
15:45
Якушев оценил работу волонтеров ЕР на Черноморском побережье. Видео
1
15:45
В Курган приезжает замгенпрокурора Зайцев. Инсайд
15:41
Челябинец ответит в суде за избиение троих школьников
15:37
Глава Тобольска Петр Вагин глобально перестроит город
15:36
Теплоэнергетики Кургана рассказали, как сэкономить на оплате за тепло
3
15:32
Экс-глава Мотовилихинского района Перми нашел работу в Ижевске
15:31
Раскрыты новые детали по делу арестованного за взятку свердловского экс-министра
15:28
Словакия получила российский газ вопреки запретам Украины
9
15:25
В ХМАО школьник сломал позвоночник, пытаясь поднять 100-килограммовую штангу
6
15:18
Стало известно, к какому бьюти-мастеру россияне ходят чаще всего
1
15:17
Свердловского экс-министра Смирнова, обвиненного во взятке, оставили в СИЗО
2
15:16
Масштабный парад военной техники увидят жители Салехарда
15:16
Экс-участник «Дома-2» получил миллионы от ямальской мэрии на развитие традиционных ценностей у молодежи
15:16
Аналитики рассказали, какие квартиры чаще всего продают тюменцы. Инфографика
15:14
Курганской области 82 года: как регион появился на карте
1
15:13
Новый хирургический корпус в Челябинске будет носить имя главврача Галины Киреевой
15:11
Тюменцам предложили за свой счет отправиться на очистку побережья Черного моря
1
15:10
Украина получила первые французские истребители
6
15:10
Ямальский водитель пожаловался на трудовой план. Фото
1
15:07
В России уничтожили десять американских реактивных снарядов
2
15:06
Жители ХМАО угрожали убить приятеля, а затем угнали его авто. Видео
1
15:06
Центробанк назвал причины, которые привели к росту инфляции в Пермском крае
6
15:03
В Петербурге завершили реконструкцию освещения на Смольной набережной
2
15:02
Песков осудил экспертов, обсуждающих трибунал по Украине
2
15:01
Новая районная поликлиника в ЯНАО заменит два деревянных корпуса
15:01
Свердловскую трассу накрыло густым смогом, на место выехали гаишники. Фото
15:00
Военкоры заявили о новом наступлении ВСУ в Курской области
5
14:55
Доступные цены и живописные склоны: топ-5 уютных горнолыжных центров, которые нравятся пермякам. Скрин
1
14:50
Песков назвал условие разблокировки X в России
5
14:50
В Кремле объяснили внезапную смену главы «Роскосмоса»
5
14:48
Как живет Петр Чернышев после смерти Заворотнюк: наследство и личная жизнь
14:46
Мошенники развели на 19,5 млн генерал-лейтенанта в отставке
12
14:46
В Роспотребнадзоре рассказали, сколько «Светофоров» закрыли в Тюменской области
14:46
В Екатеринбурге похитили студента-киргиза: новые подробности загадочной истории. Фото
14:37
В Тюмени откроют частный пансионат для бомжей
14:37
Выходные в марте 2025: как отдыхаем на 8 марта
14:36
Челябинских аграриев кредитуют по ставке в три раза ниже ключевой
1
14:34
Арестованный тюменский бизнесмен помог участникам СВО. Видео
14:31
В Тюмени откроется новый ресторан от владельцев Chicko, но без Ларисы Невидайло
1
14:30
Сколько стоят квартиры в элитном доме Кургана, где высокопоставленный чиновник решает, кого селить
10
14:28
Приставы взыскали с жителей Тюменской области более десяти миллиардов рублей
14:25
Скончался бывший первый замминистра иностранных дел РФ Владимир Титов
14:24
Рабочий получил тяжелые травмы при строительстве трассы в Пермском крае
14:24
На день рождения Курганской области съехались VIP. Фото, видео
3
14:23
В Пермском крае продается турбаза у реки по цене квартиры
14:21
У ответственной за свердловский туризм забрали полномочия на фоне скандала с субсидиями
2
14:20
Возобновить работу в срок смогло только одно подразделение челябинской ГАИ
1
14:14
В Курганской области нашлись дети с самыми редкими именами
1
14:11
«Двери моего лейбла открыты»: слепой DJ из Верхней Пышмы привел звезд в восторг. Видео
14:08
В Петербурге согласовали строительство нового моста через Неву
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