Экс-глава Бразилии Жаир Болсонару заявил о своем намерении вывести страну из БРИКС и Всемирной организации здравоохранения, если он снова возглавит государство. Это заявление прозвучало на фоне аналогичных действий его политических союзников, президента США Дональда Трампа и лидера Аргентины Хавьера Милея, которые рассказали о выходе своих стран из различных организаций.
«Если я снова стану президентом, я покину БРИКС и Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ)», — сказал Болсонару. Его слова передает издание Folha de Sao Paulo.
Кроме того, бывший президент Бразилии выразил намерение заключить «прочное военное соглашение» с США для борьбы с терроризмом на тройной границе между Бразилией, Парагваем и Аргентиной. Он также рассматривает возможность размещения американской военной базы в этом регионе.
БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в 2006 году такими странами, как Россия, Китай, Индия и Бразилия. В 2011 году к этому альянсу присоединилась Южно-Африканская Республика. С 1 января 2024 года состав БРИКС расширился за счет включения новых членов — Египта, Эфиопии, Ирана и Объединенных Арабских Эмиратов.
Ранее в ходе проведения «Прямой линии» в декабре 2024 года президент России Владимир Путин обсудил вопросы, связанные с БРИКС. Он подчеркнул, что цель создания этого международного объединения не заключается в противостоянии с Западом. Путин указал, что основной интерес для всех стран-участников заключается в развитии — как на национальном, так и на коллективном уровнях.
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