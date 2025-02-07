ФСБ России опубликовала кадры задержания женщин-агентов украинских спецслужб, которые планировали теракты в российских регионах. На видео задержанные также дают признательные показания.
«ФСБ опубликовала видео признательных показаний задержанных женщин, работавших на украинские спецслужбы», — пишет РИА Новости. Агентство также публикует соответствующие кадры.
Задержанные женщины рассказали о своих действиях и методах работы на украинские спецслужбы. Они уточнили, что компоненты для создания взрывчатых устройств приобретали через различные торговые площадки и маркетплейсы, а также получали в специально оборудованных тайниках. После выполнения поставленной задачи кураторы из украинских спецслужб обещали организовать женщинам выезд в европейские страны.
В Воронеже задержанная женщина созналась в подготовке теракта против высокопоставленного военного лица. Также в Севастополе была остановлена деятельность женщины, которая по поручению СБУ влилась в ряды батальона «Барс» и планировала террористическую атаку. В Ростове-на-Дону женщина подозревается в подготовке теракта, нацеленного на одного из местных чиновников.
Ранее ФСБ задержала четырех женщин, которые работали на украинские спецслужбы. Эти женщины готовили теракты против высокопоставленных офицеров Минобороны РФ, а также против объектов в сфере топливно-энергетического комплекса. В ходе подготовки они проходили обучение на Украине, где осваивали навыки обращения с оружием, взрывотехнику, управление БПЛА и методы обнаружения слежения. При аресте у задержанных были обнаружены и изъяты взрывчатые материалы, химические реагенты для создания взрывчатки, электронные детонаторы и подробные инструкции по изготовлению взрывных устройств.
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