В Москве закончились похороны Артура Саркисяна, убитого при покушении

Основателя добровольческого батальона «АрБат» и главу федерации бокса ДНР Армена Саркисяна похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщили в СМИ. Саркисян был убит 3 февраля при взрыве в жилом комплексе «Алые паруса».
Церемония прощания и похороны прошли в строгой конфиденциальности и при усиленных мерах безопасности, на кладбище дежурила полиция. Все посетители проходили через рамки металлоискателей, передает корреспондент URA.RU. На похороны прибыло несколько сотен человек, а накануне прощаться с Саркисяном пришли около тысячи человек.
Взрыв в элитном московском ЖК «Алые паруса» произошел 3 февраля. Саркисяна доставили в больницу с ожогами, контузией и мозговыми травмами, где он впоследствии скончался. Предполагаемым убийцей был смертник, к телу которого была прикреплена мина. Следствие расследует возможные причины убийства, среди них: заказ украинских спецслужб, бизнес или личная месть.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.