В Москве закончились похороны Артура Саркисяна, убитого при покушении

Армена Саркисяна похоронили на Троекуровском кладбище
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Похороны Саркисяна прошли в закрытом режиме при усиленной охране
Похороны Саркисяна прошли в закрытом режиме при усиленной охране Фото:
новость из сюжета
В Московском ЖК «Алые паруса» прогремел взрыв

Основателя добровольческого батальона «АрБат» и главу федерации бокса ДНР Армена Саркисяна похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщили в СМИ. Саркисян был убит 3 февраля при взрыве в жилом комплексе «Алые паруса».

Церемония прощания и похороны прошли в строгой конфиденциальности и при усиленных мерах безопасности, на кладбище дежурила полиция. Все посетители проходили через рамки металлоискателей, передает корреспондент URA.RU. На похороны прибыло несколько сотен человек, а накануне прощаться с Саркисяном пришли около тысячи человек.

Взрыв в элитном московском ЖК «Алые паруса» произошел 3 февраля. Саркисяна доставили в больницу с ожогами, контузией и мозговыми травмами, где он впоследствии скончался. Предполагаемым убийцей был смертник, к телу которого была прикреплена мина. Следствие расследует возможные причины убийства, среди них: заказ украинских спецслужб, бизнес или личная месть.

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Основателя добровольческого батальона «АрБат» и главу федерации бокса ДНР Армена Саркисяна похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщили в СМИ. Саркисян был убит 3 февраля при взрыве в жилом комплексе «Алые паруса». Церемония прощания и похороны прошли в строгой конфиденциальности и при усиленных мерах безопасности, на кладбище дежурила полиция. Все посетители проходили через рамки металлоискателей, передает корреспондент URA.RU. На похороны прибыло несколько сотен человек, а накануне прощаться с Саркисяном пришли около тысячи человек. Взрыв в элитном московском ЖК «Алые паруса» произошел 3 февраля. Саркисяна доставили в больницу с ожогами, контузией и мозговыми травмами, где он впоследствии скончался. Предполагаемым убийцей был смертник, к телу которого была прикреплена мина. Следствие расследует возможные причины убийства, среди них: заказ украинских спецслужб, бизнес или личная месть.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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