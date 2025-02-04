Возможные мотивы убийства Саркисяна: официальные и неофициальные версии причин взрыва в «Алых парусах»

В результате взрыва в ЖК «Алые паруса» погиб глава Федерации бокса ДНР и основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян. На данный момент у следствия есть несколько версий мотива для убийства. Основная из них — украинский след. Остальные связаны с участием Саркисяна в табачном бизнесе, а также с обычной личной местью. Подробнее об официальных и неофициальных версиях причин подрыва основателя «Арбата» — в материале URA.RU.
ГУР Украины
Приоритетной версией следствия является украинский след. Об этом сообщили RT в правоохранительных органах. За взрывом в ЖК «Алые паруса», по их данным, стоят диверсанты ГУР Украины. Они следили за Саркисяном около месяца, с начала 2025 года. Сама операция разрабатывалась больше трех месяцев.
При этом ранее украинские спецслужбы обвинили основателя «Арбата» в организации убийств в Киеве. Об этом сообщил The Washington Post. По данным Службы безопасности Украины (СБУ), Саркисян якобы находился в ближайшем окружении бывшего украинского президента Виктора Януковича, а также находился в международном розыске с 2014 года за организацию убийств. Во время Майдана именно бойцы Саркисяна разгоняли митинги украинцев, протестовавших против власти, в Горловке, Донецке и Киеве. Об этом пишет aif.ru.
Табачный бизнес
Другая версия подрыва Саркисяна — его участие в табачном бизнесе и передел сфер влияния на российском рынке. Саркисян руководил производством сигарет армянской марки и поставлял их в РФ. Этим якобы были недовольны поставщики других, оригинальных сигарет из Еревана (Армения). Они назначали Саркисяну встречи, в ходе которых предлагали ему отказаться от участия в табачном бизнесе. Однако основатель «Арбата» так и не согласился на их требования.
Личная месть
Еще одной версией мотива убийства Саркисяна является личная месть. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
Так, в 2024 году дочь Саркисяна — студентка Эмилия, попала в ДТП в Москве, пишет aif.ru. Она столкнулась с автомобилем, в котором находился боец ММА Расул Очаев, за рулем сидел его водитель — Виталий Чеботарь, пишет издание. По их словам, Эмилия позвонила отцу, который находился тогда в Горловке (ДНР), он вызвал охранников на место происшествия. Когда двое охранников подъехали, началась стрельба, в результате которой были ранены и Очаев, и охранники.
Тогда Саркисян рассказывал в интервью, что Очаев якобы вымогал с Эмилии деньги за принесенный в аварии ущерб, сообщает издание. Это и стало причиной вызова охраны. В декабре 2024 года Очаев был приговорен судом к 3,5 года колонии за хулиганство с применением оружия.
Взрыв
Саркисян погиб при взрыве в элитном московском ЖК «Алые паруса» 3 февраля. Взрывом ему оторвало ступню. Его доставили в больницу с ожогами, контузией и мозговыми травмами. Ему ампутировали ногу, он впал в кому.
Позже стало известно, что Саркисян скончался. Также известно об еще одном погибшем — вероятно, им был убийца-смертник, к телу которого было прикреплено взрывное устройство. Киллер запустил его детонацию, как только основатель «Арбата» вышел из лифта в холл ЖК.
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